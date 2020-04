TMW RADIO – Prandelli: “Il y a eu une directive de l’UEFA, donc je pense que le championnat se terminera”

tmwradio

l’entraîneur Cesare Prandelli il est intervenu en direct au Stadio Aperto, diffusé sur les fréquences web de TMW Radio. Voici quelques mots: “De loin, les choses rapportées ne donnent pas le bon sens. Je vis dans la douleur, l’inquiétude et l’anxiété. Chaque fois qu’un appel téléphonique arrive d’Orzinuovi, je suis toujours inquiet. Personnellement, j’ai eu de la chance, car j’étais là deux jours avant qu’il ne ferme tout, j’ai dû venir à Florence pour un rendez-vous d’affaires et je suis resté ici. À Orzinuovi, il y a une situation étrange, il y a trop de morts et j’ai entendu des histoires déchirantes. En Chine, ils ont fermé 50 millions de personnes, Je ne veux pas discuter pour le moment, mais je dis qu’entre Orzinuovi et Bergame, nous étions tous convaincus qu’il y aurait une zone rouge. Je parlais au maire et tout le monde attendait la fermeture, nous étions prêts, mais ce qui s’est passé s’est produit. un tsunami si difficile à tout organiser “.

Est-ce que ce championnat se terminera?

“Il y a eu une directive de l’UEFA, donc je pense que le championnat se terminera. Si nous commençons la phase 2 dans vingt jours, ils peuvent commencer par l’entraînement et ensuite tout faire entre juillet et août.”

