TMW RADIO – Sconcerti: “Lazio-Inter termine 2-1. Mais je ne sais pas pour qui”

Hier invité de TMW Radio le directeur Mario Sconcerti il prédit un résultat assez précis lors du prochain match entre la Lazio et l’Inter, bien qu’il ne soit pas déséquilibré sur une équipe: “Je pense que ça finira 2-1. Mais je ne sais pas pour qui. C’est un match très ouvert. Le match sera fait par la Lazio, l’Inter attendra et recommencera. Cela dépendra beaucoup de ce que nous marquerons le premier but. J’aime plus la Lazio que l’Inter. Lulic et Handanovic absents? Le Slovène pèsera plus. Meret à l’écart? C’est un choix technique. Meret est un grand gardien de but, ce période ne sera qu’un souvenir. Gattuso insiste sur Ospina, car il juge Meret toujours incapable de gérer la défense. Ospina commande à la place, ce que les joueurs demandent à Meret “.