TMW RADIO – Sconcerti: “Rakitic-Bernardeschi? Mieux échanger avec Rabiot”

Le manager Mario Sconcerti à TMW Radio, pendant Maracana, il est revenu sur les sujets de la journée. Voici ses mots:

Que disait le match entre la Juventus et Rome?

“La victoire est un message pour le championnat, en ce qui concerne la Juve. Ils se retrouvent et ils s’amusent. La différence avec la Roma est plus claire qu’on aurait pu le penser. Avec Ronaldo, la Juve commence désormais toujours 1-0”.

Qui a le plus grandi parmi les bianconeri?

“Au milieu de terrain à la fois Bentancur et Rabiot. Mais surtout, la facilité avec laquelle ils récupèrent le ballon et se regardent se développe. La Juve est un marteau de qualité, elle devient une équipe européenne. Il y a une évolution dans le jeu”.

Que penses-tu de Rome?

“Cela sort peut-être trop petit, mais cela peut facilement être le même que les autres et mieux qu’au moins 15 équipes en Italie. Il a du mal à jouer son rôle. Si une équipe importante comme la Roma est mise en position de ne pas jouer, l’adversaire doit être crédité “.

Y a-t-il une similitude entre cette Juve et l’AC Milan de Sacchi?

“Il peut retracer ce chemin. Sacchi avait aussi une équipe qui avait peu à voir avec le football italien, c’était très européen comme cette Juve. La Juve a aussi des joueurs internationaux de valeur absolue”.

Conseilleriez-vous à Bernardeschi de quitter la Juventus?

“J’exploiterais davantage les qualités que la nature m’a données. Il doit mettre en jeu ce sacrifice que je ne vois pas. Il continue d’être un garçon éternel, il a des qualités extraordinaires qu’il utilise avec le compte-gouttes. On n’a pas encore compris où cela s’améliore. Maintenant ils le placent en tant que milieu de terrain. Pour moi, il est un joueur de championnat espagnol, il a la qualité et le physique. Il a besoin d’un score plus large. “

Souhaitez-vous échanger avec Rakitic?

“C’est très difficile, ce sont deux joueurs différents. Rakitic a 32 ans, il a joué plus de 600 matchs, il est l’un des milieux de terrain les plus importants du monde. Vous ne pouvez pas faire un simple échange avec Bernardeschi. À mon avis, l’échange Rakitic-Rabiot serait mieux ».