TMW RADIO – Sconcerti: “Serie A, récupération pas la même pour tout le monde. Donc tu ne joues pas”

Pour parler des sujets de la journée sur TMW Radio, le réalisateur a pris la parole lors de Maracana Mario Sconcerti.

Quelque chose à ajouter après les mots de Gravina:

“Ils sont importants car il prétend que la volonté générale est de terminer le championnat et que s’il n’est pas possible de le faire, il y aurait une non-affectation du championnat”.

Au lieu de cela, la Belgique a déclaré le championnat clos et l’a décerné:

“Toutes les choses que nous avons en main suggèrent cette solution. Non pas parce que la maladie durera aussi longtemps, mais parce que la reprise d’un championnat après près de deux mois d’arrêt est complexe. Le fermer à l’intérieur de la saison est très compliqué. Il y aura des régions qui rouvriront avant les autres. J’entends des équipes qui veulent reprendre l’entraînement après Pâques, mais maintenant il y a des règles très précises et claires. Je pense qu’on ne pourra récupérer que fin juin. Aujourd’hui on pense à une reprise progressive pour tout le monde, mais ce ne sera pas le cas aussi bien “.

Alors que feriez-vous?

“Il y a des lois. Tant qu’il y a une urgence, on ne s’entraîne pas et on ne joue pas. La priorité est la santé. Pour raviver une épidémie, un cas suffit. On a du mal à comprendre que la réouverture ne sera pas totale et immédiate” Il y a eu des réouvertures partielles en Chine. Il faudra attendre la fin de l’épidémie. Si cela peut se faire, il faut le reprendre. Il est vrai que le football italien s’est révélé très fragile, mais on ne peut pas recommencer à jouer si le gouvernement ne le fait pas Les calendriers doivent être faits quand il n’y a plus de malades. Les coupes? Je pense que l’UEFA peut supporter les dégâts de la non-récupération, ainsi que la Fifa. D’abord, nous pensons à la guérison. Et je ne pense pas que les joueurs soient si impatients de revenir jouer dans ces conditions. Penser aux conséquences, je le crains, c’est ramener les gens dans la rue. ”