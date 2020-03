TMW RADIO – Simple: “Je n’aime pas les éliminatoires du Scudetto. Je veux m’entraîner en A”

tmwradio

Leonardo Semplici, ancien entraîneur de Spal, s’est exprimé lors de l’Open Stadium sur TMW Radio pour commenter la situation particulière de notre nation. Ce sont quelques lignes:

Êtes-vous d’accord avec l’hypothèse des éliminatoires pour l’attribution du Scudetto?

“C’est quelque chose que je n’aime pas, mais il se peut que nous devions recourir à cette solution pour mettre fin au championnat.”

Votre avenir sera-t-il en Italie ou à l’étranger?

“J’ai eu la possibilité de m’entraîner à l’étranger mais je veux me mettre à jour et rester en Serie A qui est revenue à un très haut niveau et très compétitif”.

