TMW RADIO – Valentini: “Serie A à huis clos? La santé publique a la priorité”

L’ancien cadre de la Figc Antonello Valentini a parlé des sujets du championnat à Maracana, dans l’après-midi de TMW Radio.

La Lazio insouciante, dit Agnelli: la Juve devrait-elle avoir peur?

“D’accord, mais il n’est pas seulement léger. Il a une solidité d’équipe, une compacité et un équilibre d’équipe incroyable. Il peut jouer tout le chemin, sans avoir les coupes. Dans la Lazio, il n’y a pas d’indices, un peu grâce à la technique, qui était bon pour les motiver. Et puis il y a un moment magique où tout le monde entre et fait bien, peu importe tout. La Lazio a une croyance et un public, comme Inzaghi lui-même l’a dit, qui rêve du Scudetto et est attaché à l’équipe. “

Chapitre Rome: les deux dernières victoires sont-elles un signe de reprise?

“C’est une victoire qui est bonne pour la santé. L’équipe de Liverani a trouvé une journée pas heureuse, avec le premier but donné. Mais Rome n’est pas malade, elle doit trouver compacité, conviction, solidarité interne. Et puis la défense il doit encore être enregistré. Dans la seconde moitié d’hier, il a subi une occasion de Lecce “.

Nous allons à une série A à huis clos pour l’alarme Coronavirus:

“La santé publique passe avant tout. Les stades fermés? Ce serait le moindre mal, de concilier avec le bon sens un emploi du temps chargé et la nécessité de tout faire avancer. J’espère que pour donner un signal, tous les médias pourront faire un effort pour élargir le public avec des images gratuites pour tout le monde dans ces cas “.

Qu’en est-il des affrontements entre les fans de Lecce et Bari hier?

“Épisode honteux. C’était une démonstration d’incivilité. Ma solidarité va aux fans de Lecce et au club. Un épisode qui doit être condamné”.