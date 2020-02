TMW – Roma-Friedkin, la négociation démarre: rencontre entre les avocats

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

source: par le correspondant Dario Marchetti

La négociation pour le passage de Rome a Dan Friedkin a pris vie aujourd’hui, avec la rencontre entre le club Giallorossi et des représentants du groupe Friedkin. Face à face s’est terminé quelques minutes au siège de l’Eur à Rome, en présence des avocats du club et du très grand bassin juridique du magnat américain (une vingtaine d’avocats en tout). Présent avant tout, Brad Beinart, directeur des finances et de la gestion, mais aussi Brian Walker, directeur de la stratégie et des nouvelles entreprises du groupe Friedkin. Il n’est pas encore arrivé dans la capitale Friedkin lui-même: pour le moment “monsieur Toyota” devrait être à Milan.

#Roma, la rencontre s’est terminée entre les avocats de # Friedkin et le club Giallorossi. Une vingtaine d’avocats sont présents pour le groupe tycoon texan, dont Brad #Beinart, directeur finance & management du groupe Friedkin

📽 @ dariomarchetti7 pic.twitter.com/1JglYtQhy0

– Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 3 février 2020

1er étage

Après la lourde défaite de Lecce, Turin change: tôt le matin, la société de granates a communiqué la renonciation à Walter Mazzarri. À sa place, Moreno Longo est prêt: suivez les mises à jour grâce au texte en direct de TMW.

16.50 – Annonce prochainement – C’est juste une question …