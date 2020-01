TMW – Rome, Villar à Fiumicino: “C’est un rêve”. Visites demain matin

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

source: Du correspondant, Dario Marchetti

Gonzalo Villar il peut commencer son aventure en tant que nouveau joueur rom. Le milieu de terrain né en 1998, originaire d’Elche, a en effet atterri à Fiumicino pour quelques minutes et demain (à 8h30) il accompagnera les visites médicales avec le club Giallorossi. «C’est un rêve. Je suis très heureux d’être ici », les premiers mots du joueur. Voici les images de TMW:

📸 #Rome, le nouvel achat #Villar est arrivé

🗣 ” C’est un rêve. Je suis très content d’être ici “

📽 @ dariomarchetti7 pic.twitter.com/hw8cvZEG32

– Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 28 janvier 2020

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

28.01 20:15 – tmwCagliari-Pjaca, est susceptible de manquer l’accord avec la Juve

28.01 20:14 – tmwradioSconcerti: “Zéro conséquences disciplinaires pour Conte? Strange”

28.01 20:14 – Turin, Laxalt: “Nous oublions Atalanta, nous ne sommes pas ceux”

28.01 20:09 – Milan, Calabre: “Profitons du moment, nous devons continuer comme ça”

28.01 20:03 – Juventus, l’échange De Sciglio-Kurzawa avec le PSG a été ignoré

28.01 20:00 – tmwnewsInter à l’examen de la Fiorentina. Super marché de Napoli

28.01 19:57 – tmwInter-Parme, match terminé pour Radu: l’affaire toujours bloquée

28.01 19:54 – Inter, formation pour Eriksen à Appiano: les premières images

28.01 19:48 – Brescia, intérêt pour Regini: si Magnani arrive, il peut retourner à Sassuolo

28.01 19:45 – La journée parfaite pour l’Inter: Eriksen et 20 millions de plus du marché

28.01 19:42 – Milan-Turin, les équipes officielles: Rebic avec Piatek en avant

28.01 19:30 – exclusif Eriksen-Inter, l’ancien entraîneur: “Un comme ça naît tous les 30 ans …”

28.01 19:27 – officiel Lecce, Riccardi renouvelle et va en prêt à Venise

28.01 19:18 – Arrnault sur Milan: “J’ai nié 6-7 fois. C’est un mystère italien”

28.01 19:15 – Lukaku: “En été entre la Juve et l’Inter. Mais je ne voulais que les Nerazzurri”

28.01 19:12 – tmwLecce, contacts continus avec Rome pour Cetin

28.01 19:00 – Le marché en une minute – La Juve s’active, entre les échanges et l’avenir d’Emre Can

28.01 18:54 – Parme, Sepe: “Malheureusement, je devrai rester dehors pendant un à trois mois”

28.01 18:52 – Gênes, Masiello salue Atalanta: “Je me suis réhabilité en homme”

28.01 18:45 – Le marché en une minute – Cagliari, un bouchon. Quand Pjaca arrive-t-il?

28.01 18:36 – Eriksen à l’Inter, Ajax: “Bonne chance pour votre prochain arrêt”

28.01 18:33 – Valence, Celades: “Nous négocions Rodrigo avec le Barça. Florenzi? Pas de commentaire”

28.01 18:30 – Le marché en une minute – Brescia, idée grecque. Déverrouillez-vous Zajc, Matri loin?

28.01 18:21 – tmwFaggiano au siège de l’Inter: Parme demande un prêt à Radu

28.01 18:18 – Sampdoria officielle, voici le jeune Askildsen. Contrat jusqu’en 2024

28.01 18:15 – Le marché en une minute – Inter, officiel Eriksen. Difficile de vendre Vecino

28.01 18:12 – tmwNaples, le match entre Milan et l’agent de Rodriguez glisse: le dernier

28.01 18:09 – Frein tmw Juve-PSG: l’échange De Sciglio-Kurzawa en danger

28.01 18:06 – tmwNaples, Mateta a demandé le transfert à Mayence: mises à jour

28.01 18:00 – Le marché en une minute – SPAL, Napoli on Petagna. Fade Iago

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …