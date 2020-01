TMW – Samp, fumée blanche pour Colley: le jeune homme vient d’Atalanta

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

source: Michele Crirtiello

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

La fumée blanche à un pas entre Atalanta et Sampdoria: selon ce que collecte TMW, le club blucerchiato fermé pour l’arrivée de Ebrima Colley, Attaquant gambien né en 2000. Qui à Gênes retrouvera son cousin Omar, défenseur central des Blucerchiati.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

31.01 11:34 – Officiel de Bologne, Dzemaili transféré à Shenzhen

31.01 11:32 – tmwParma, deux noms pour l’attaque: Matri et Iemmello en vue

31.01 11:30 – tmwJuve, visites en cours à Dortmund pour Emre Can: signature prochaine

31.01 11:27 – tmwGiroud, c’est le mur de Chelsea. Le Français veut jouer pour le championnat d’Europe

31.01 11:26 – tmwAmrabat-Fiorentina en trois étapes. Rachat, transfert et prêt Hellas

31.01 11:26 – tmwJuve, Pjaca est arrivé en Belgique: visites et signature avec Anderlecht

31.01 11:24 – Inter, Eriksen de 1 ‘avec Udinese. Conte espère récupérer Brozovic

31.01 11:21 – tmwMilan, Robinson débarque à Milan: maintenant visites et signatures

31.01 11:18 – Bologne, l’attaquant Shehu peut arriver du Panathinaikos

31.01 11:15 – La Juventus ne s’arrête pas à Tonali: satisfaire Cellino n’est pas facile

31.01 11:12 – Juve, quel gain avec Emre Can! En été, agression contre Pogba

31.01 11:09 – Lecce, un coup défensif sur le gong: Rogel ou Cetin. Sur le turc il y a le Samp

31.01 11:06 – Le dernier jour de Bologne – Seul Lyanco rouvrirait le marché

31.01 11:06 – Officiel de la Fiorentina, voici Duncan: prêt avec obligation de rachat

31.01 11:00 – Turin, pas de tirs offensifs. Au milieu de terrain entre Badelj et Fofana

31.01 11:00 – liveBologna, Tanjga: “Avec Brescia

31.01 10:57 – tmw Fiorentina, Igor en voyage à Florence: la première session de l’après-midi

31.01 10:54 – Fiorentina, Montiel en prêt: il ira à Vitoria Setubal

31.01 10:51 – tmwLazio, tout sur Giroud. Tare à Londres pour convaincre les Français

31.01 10:48 – Gênes, Iago arrive en prêt avec droit de rachat. Il aura le numéro 10

31.01 10:45 – Le dernier jour de Rome – Arrière complet recherché, rébus Kalinic

31.01 10:44 – Officiel de la Fiorentina, Ranieri transféré en prêt à Ascoli

31.01 10:42 – Inter, chasse au député Lukaku: Zaza et Lasagne sont également proposés

31.01 10:39 – Fiorentina, Criscito ce matin à Pegli: son avenir reste à déchiffrer

31.01 10:36 – tmwInter, la frappe défensive d’Umtiti est à l’étude pour juin

31.01 10:36 – Atalanta officiel, emmené Tameze de Nice: prêt avec droit

31.01 10:33 – tmwBrescia, à la recherche du défenseur: prénom Regini, alternative De Maio

31.01 10:30 – Le dernier jour d’Atalanta – Colley à Sampdoria, fermé pour entrée?

31.01 10:24 – Turin officiel, Iago Falque prêté à Gênes

31.01 10:24 – tmwMilan, Robinson arrivant à Milan. Les Saelemaekers débarqueront pour le déjeuner

1er étage

Turin a également été un nom qui cherchait un profil pour sa ligne avancée, mais pour Emre Mor il y a une forte inclusion par le Hoffenheim. Le club allemand évalue le profil de l’attaquant actuellement à Galatasaray et dans le …