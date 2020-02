TMW – Samp, Gabbiadini: “Bon à réagir mais il faut plus de méchanceté”

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Manolo Gabbiadini, auteur du but du match nul momentané de la Sampdoria contre Naples, s’est exprimé en zone mixte à l’issue de la défaite dorienne:

Une défaite amère pour la façon dont vous avez réussi à équilibrer le score?

“Nous devions être pires et plus déterminés à garder le lien. Nous aurions pu faire quelque chose de plus, nous sommes devenus gourmands, mais avec ce Napoli, vous ne pouvez rien donner.”

Que s’est-il passé sur le but annulé par Ramirez?

“L’arbitre l’a évalué de cette façon, alors c’est tout.”

Vous avez encore fait la mauvaise approche, pourquoi?

“Nous devrons en parler avec l’entraîneur et entre nous pour éviter que cela ne se reproduise”.

Changer la forme a changé votre jeu.

“Nous étions alors clairement en difficulté avec le changement de forme nous étions bons à récupérer et un peu moins bons à garder le résultat”.

Le prochain match contre Turin sera-t-il fondamental pour le classement?

“D’ici à la fin, ils seront tous importants. Toute équipe peut gagner avec les autres. Ce sera le cas d’ici à la fin.”

Qu’est-ce qui est positif dans cette défaite?

“Que sur 2-0 nous avons bien réagi”.

Comment va Quagliarella?

“Il reste quelques jours pour récupérer, il va bien, samedi sera prêt”.