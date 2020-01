TMW – Samp, Rigoni aux salutations. Accord trouvé: retournera à Zenit

SONDAGE

source: Marco Conterio

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Emiliano Rigoni est prêt à quitter la Serie A. Selon ce que notre équipe éditoriale a collecté, la Sampdoria a en fait trouvé un accord avec Zenit pour le retour de l’équipe extérieure au club russe. Il y a un accord, le joueur va bientôt quitter l’Italie.

Alessandro Florenzi a atterri à Valence: l’ancien capitaine rom désormais transféré au club espagnol pour six mois et a atterri il y a quelques minutes à l’aéroport ibérique. Accueil chaleureux, entre journalistes et fans, par les Espagnols pour lui, mais la bouche reste …