TMW – Sassuolo, Boga: “Notre objectif est toujours le salut”

source: par le correspondant Antonio Parrotto

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Protagoniste dans l’après-midi de la Mazza, où son Sassuolo a remporté à domicile du SPAL, l’extérieur noir-vert Jeremie Boga il parle ainsi à la fin du match en zone mixte: “Aujourd’hui a été une victoire très importante pour nous, et nous avons fait tout ce qu’il fallait pour gagner. C’est différent pour moi de marquer avec ma tête, c’est la première fois que je marque des buts dans ma carrière.” Le ballon de Berardi était très beau, donc c’était plus facile pour moi “.

Peut-il être un tournant aujourd’hui?

“Pour l’instant ça ne veut pas dire grand-chose, il faut continuer à gagner: maintenant Parme est à la maison, mais surtout il faut donner la continuité des performances”.

Le but reste-t-il le salut?

“Oui, nous faisons tout pour nous sauver. Ensuite, nous pouvons aussi regarder vers l’avenir.”

Première mi-temps loin d’être passionnante, celle entre Gênes et Cagliari. Les hôtes ont pris les devants grâce à un but Pandev magnifique et chanceux, alors qu’il semblait que les deux équipes devaient se reposer avec des buts sans but. Plus de blessures que de chances de marquer, avec trois remplacements …