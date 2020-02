TMW – SPAL, Colombarini: “Simple? Nous évaluons, contacts pour le remplaçant”

SONDAGE

source: Antonio Parrotto et Davide Soattin

Francesco Colombarini, patron de SPAL, s’est exprimé dans la zone mêlée à Mazza, après la défaite interne des Estensi contre Sassuolo: “Je ne garde pas le silence sur la presse: à Rome, ils m’ont accusé, mais la réalité est qu’un taxi nous attendait tout de suite. J’ai toujours dit que la Serie A est difficile, nous faisons ce dont nous avons besoin. Nous rassemblerons et évaluerons tout, en particulier la situation du technicien. Il n’y a pas de défaites légères, et à ce stade, elles sont toutes très réfléchies, pas lourdes. peu, pas seulement à partir d’aujourd’hui, mais ils m’en donnent un en faveur de la Serie B. Je ne peux pas être loin de ce que les fans pensent, je suis d’accord avec eux. L’équipe d’aujourd’hui pourrait aussi gagner avec un peu de chance, et au lieu de cela, nous avons marqué et perdu. “

Lecce dernière plage?

“Je ne pense pas, il y a beaucoup de matchs … Il y a la Juve, l’Inter Milan, l’AC Milan. On ne se jette pas au sol”.

Avez-vous sondé des idées sur l’avenir de Semplici ou un éventuel remplaçant?

“Bien sûr, il y a des contacts, mais ce n’est pas moi qui décide. Il y aura un communiqué de presse.”

1er étage

Voici les formations officielles Gênes-Cagliari:

Davide Nicola propose son habituel 3-5-2 avec la nouveauté Soumaoro en défense. L’ancien Lille prend la place du Romero disqualifié. Au milieu de terrain, Radovanovic trouve un maillot de départ après plus d’un mois. Rolando Maran propose …