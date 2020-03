TMW – SPAL, Fares enfin sur le terrain depuis le début. Napoli le surveillera de près

Mohamed Fares il est revenu de la première minute. Après avoir raté une bonne partie de la saison en raison de la blessure grave réparée cet été, l’arrière latéral algérien est à nouveau disponible pour SPAL et hier – après avoir joué quelques minutes contre la Juventus – il est revenu sur le terrain dès le début dans un match qui a vu le L’équipe de Ferrare revient à Parme grâce au but de Petagna.

Pour Fares, l’épreuve est donc terminée. La classe secondaire de 1996 veut maintenant revenir à 100% et recommencer d’où il s’était arrêté, c’est-à-dire même depuis un été qui l’avait vu protagoniste jusqu’au moment de la blessure. Naples, Atalanta, Sassuolo et surtout l’Inter les clubs qui l’avaient intéressé en juillet dernier: l’accord avec le club Suning était très proche, puis la blessure a tout fait exploser. Le prochain, cependant, pourrait être le bon été pour le saut de qualité et Napoli a déjà fait savoir qu’il restait sur ses traces.