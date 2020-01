TMW – Spal, Semplici: “A partir de demain il y a Dabo, plus de méchanceté est nécessaire devant la porte”

SONDAGE

source: De nos correspondants Tommaso Bonan et Luciana Magistrato

Après la défaite à la Fiorentina, l’entraîneur Spal Leonardo Semplici il a parlé dans la zone mixte: “Pour ce que nous avons vu sur le terrain, nous aurions mérité un autre résultat. Le tirage au sort a déjà été un succès qui a limité notre performance. Même sortir vaincu est désolé. Le problème est que nous avons tout fait, en termes de buts mauvais et propre but. Pour une équipe qui se bat pour un but si différent de la Fiorentina, quand on fait ce type de performance et qu’on sort vaincu c’est un aspect négatif qui doit nous faire réfléchir. Mais surtout, dans certaines situations de compétition, il faut avoir une meilleure mentalité et une méchanceté qui peut nous permettre de marquer des buts “.

Demandez-vous quelque chose d’important pour l’entreprise sur le marché?

“Nous travaillons pour cela. Les départs que nous avons faits nous permettront sûrement de réinvestir sur le marché. A partir de demain, il y aura Dabo, avec l’entreprise que nous essayons de mettre en place une équipe plus compétitive.”

Qu’est-ce que la Fiorentina a vu?

“J’ai beaucoup de problèmes. Je laisse la Fiorentina à M. Iachini. Vous avez tous vu le match, jugez par vous-même”.

Ressentez-vous la confiance de l’entreprise?

“Je ressens la confiance de mes garçons. Aujourd’hui, ils ont fait une grande performance en montrant qu’ils ont des idées et des personnalités. Pour les autres choses, cela ne dépend pas de moi. Nous, les entraîneurs, sommes comme des cocu, nous le savons toujours plus tard. Donc, vous devez continuer avec grande force, conviction et détermination car à mon avis, avec l’entreprise, nous avons la possibilité de sortir de cette situation “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

