TMW – Sturaro: “La croissance générale, les nouvelles nous ont donné un coup de main. Maintenant nous avons besoin de continuité”

Stefano Sturaro, milieu de terrain de Bologne, a commenté en zone mixte le magnifique succès obtenu sur le terrain de Bologne: “L’expérience de la Juve m’a fait grandir, je suis maintenant physiquement bien et heureux. En seconde période, nous avons tous été bons forcer, nous aurions pu faire encore mieux. “

Les milieux de terrain ont souvent changé de position et n’ont donné aucun point de référence.

“Au milieu du terrain, il nous manquait Schone, le joueur avec plus de qualité et qui fait tourner l’équipe. Nous avons été bons pour nous adapter et faire de nos forces une arme gagnante. Nous sommes heureux.”

Comment expliquez-vous les performances actuelles?

“Des joueurs de personnalité et de caractère sont arrivés, qui ont donné un coup de main. Nous avons également grandi en termes de condition athlétique, le groupe fonctionne bien et commence à récolter les fruits mais la route est longue. Nous recherchons la continuité.”