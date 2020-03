TMW SURVEY – Champions League, qui est le favori pour le succès final?

La Ligue des champions a pris vie et les 16 équipes restantes dans le jeu feront tout pour la ramener à la maison, avec des favoris évidents. En plus de Barcelone – appelée à vaincre Napoli – il est impossible de ne pas considérer la Real Madrid, tandis que PSG il tentera de s’offrir le trophée dont il rêve depuis longtemps. Il le fera certainement aussi Manchester City, qui peut n’avoir aucune autre chance pour les deux prochaines années. Nous ferons également de notre mieux Juventus, obsédé par le succès européen après la frénésie de titres nationaux, et il est évident d’inclure les champions en titre de la Liverpool.

