Selon ce que notre équipe éditoriale a collecté, plusieurs clubs de Serie A auraient jeté leur dévolu sur le talent de Teramo Matteo Piacentini. La classe centrale née en ’99 arrivée en 2018 par l’équipe de jeunes de Sassuolo joue en effet un excellent championnat en tant que titulaire inébranlable de l’arrière-garde rouge et blanche et c’est pour cette raison qu’elle a suscité l’intérêt de trois clubs de haut vol: Lecce, Brescia et Udinese.