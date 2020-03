TMW – Tomas Esteves, arrêt de renouvellement avec Porto: clause de 10 millions, la Juve est là

Juventus mais aussi les grands d’Espagne et d’Angleterre et de France. Tous alignés pour Tomas Esteves, l’une des pépites du football portugais. Arrière droit né en 2002 à Viana do Castelo, Tomas Lago Pontes Esteves a un contrat venant à échéance à l’été 2021 mais surtout une clause de résiliation de 10 millions d’euros. Un chiffre qui engloutit les grands du football international, les discussions sur le renouvellement avec une augmentation de la clause sont arrêtées. Après la pré-saison, en fait, Esteves est allé à la deuxième équipe et a joué la Ligue de la jeunesse. Et chaque fois qu’il le faisait, son étoile brillait. Pour cette raison, l’arrêt, pour cela la possibilité de quitter le port en été. La Juventus et les plus grands d’Europe sont avertis.