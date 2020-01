SONDAGE

Qui sera le coup porté au milieu de terrain de l’Inter?

Envoi de la demande …

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Alessandro Buongiorno il sera bientôt un nouveau joueur de Trapani. Le défenseur, propriété de Torino, était attiré par plusieurs clubs de Serie B, mais les Siciliens auraient offert les plus grandes garanties pour lui donner la continuité recherchée dans le professionnalisme: tel que collecté par TMW, échange de documents en cours, donc à court terme, sauf circonstances imprévues, le statut officiel de la transition.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie B

07.01 16:27 – TMW Trapani, voici Buongiorno: fait pour le défenseur turinois

07.01 15:33 – Cosenza, Bari est sur D’Orazio. Mais les Calabrais ne veulent pas le vendre

07.01 15:18 – Frosinone, 4 millions sont nécessaires pour le duo Donnarumma-Morosini

07.01 15:06 – Pordenone, Monachello vers l’adieu. Il y a Venise

07.01 14:33 – Ascoli, Gerbo peut partir. Crotone aime ça

07.01 14:18 – ChievoVerona, la bourse sur le trocart: Ongenda monte, Maroni descend

07.01 13:49 – Pérouse, Felipe de SPAL semble renforcer la défense

07.01 13:33 – Pise, pas seulement Millico. L’avant-centre Vido arrive également

07.01 13:25 – Pérouse, enquête pour Jajalo de l’Udinese. Mais l’affaire est difficile

07.01 13:19 – Pescara, les yeux dans la maison d’Empoli: La Gumina également en vue

07.01 13:04 – Ligue B, Inzaghi est le meilleur entraîneur du match aller. Au son des records

07.01 12:55 – Salernitana, Bogdan de Livourne émerge pour la défense

07.01 12:49 – Spice, pas seulement Trotta. Pour l’attaque, vérifiez Moreo

07.01 12:35 – TMW Cosenza, les yeux sur Salvi del Frosinone

07.01 11:49 – Salernitana, axe de marché avec Parme: comme Dermaku et Siligardi

07.01 11:34 – Empoli, une toute nouvelle attaque. Pour garder vivant le rêve de la promotion

07.01 11:19 – TMW Pisa, une proposition importante pour Millico. Dépassement à Chievo

07.01 11:04 – Trapani, enquête avec Bénévent pour Gyamfi

07.01 10:34 – Juve Stabia, on pense au retour de Seculin. Mais il y a aussi Chievo

07.01 10:19 – Tuttosport sur le marché B: “Empoli, voici La Mantia”

07.01 00:50 – Verna: “Je me sens à l’aise à Pise et l’idée est d’y rester longtemps”

06.01 23:31 – TMW Pise, près de Soddimo et fait pour Dekic: de Gliozzi à Vido, le dernier

06.01 23:04 – Prés. Pescara: “Celli, Cisco, Ingelsson sont sortis. Brunori? Pas un fardeau”

06.01 21:49 – Pescara, la mini retraite d’hiver commence: les joueurs appelés

06.01 21:19 – Ascoli, Pulcinelli: “J’espère que Ninkovic restera avec nous”

06.01 18:34 – TMW Pordenone, pendant la semaine la réunion pour Ranieri della Fiorentina

06.01 18:11 – OFFICIEL Pérouse, annonce le personnel de Cosmi. Bazzani le député

06.01 18:04 – TMW Ascoli, Laverone sortant. La Juve Stabia s’en occupera

06.01 16:04 – Ascoli, Rosseti vers l’adieu. Bari pourrait être dans le futur

06.01 15:49 – TMW Pise, le nom Vido apparaît pour l’attaque

1er étage

Par le biais de son site officiel, la Roma a annoncé l’extension attendue d’Aleksandar Kolarov au club Giallorossi. Le Serbe est lié à la formation du Capitole pour une autre année: “L’AS Roma est heureuse d’annoncer qu’Aleksandar Kolarov a renouvelé le contrat avec …