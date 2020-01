TMW – Triestina, Signorini directement de Catanzaro

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

source: Luca Bargellini

© photo par Federico Gaetano

Nouveau défenseur de Triestina: selon les informations recueillies par la rédaction de Tuttomercatoweb.com, l’accord qui portera Andrea Signorini, classe centrale ’90, à la cour de Carmine Gautieri.

Autres actualités Serie C

31.01 12:38 – tmw Avellino, Rizzo de Livourne arrive au milieu de terrain

31.01 12:19 – tmwBari, pour la défense près de Pinto della Salernitana

31.01 12:13 – officiel Novara, Capanni revient à Milan. Il ira à Catane

31.01 12:02 – tmwVirtus Verona, pointeur de Francavilla à l’arrivée

31.01 11:56 – Fermana officiel, de Vicence vient le défenseur Bonetto

31.01 11:37 – tmwPadova, l’attaque est près de la Monnaie extérieure de Cesena

31.01 11:36 – tmw Avellino, fumée blanche pour l’arrivée de Sandomenico

31.01 11:28 – Vicenza, derniers détails à déposer auprès de Crotone: Nalini est proche

31.01 11:21 – tmw Pianese, Mannini ombragé. Nous essayons de fermer pour Polvani

31.01 11:16 – officier Ternana, en attaque racheté Ferrante de Pescara

31.01 11:14 – officier Reggiana, Haruna retourne à La Spezia

31.01 10:56 – tmwJuve Moins de 23 ans, le défenseur Minelli vient de Trapani via Parme

31.01 10:35 – Sicula Leonzio officiel, Esposito annule. Aller à Fermana

31.01 10:18 – La Gazzetta dello Sport: “Vicence, Nalini est le coup pour la Serie B”

31.01 09:06 – tmwGozzano, Crespi à Crotone et retour. Près de Mangni

31.01 00:19 – Monza, Galliani: “Machin est très proche. Nous travaillons sur des coups de Serie A”

30.01 23:23 – tmwGozzano, concerne Benedetti del Gubbio

30.01 23:20 – exclusif Arezzo, ag. Cutolo: “Parmi les meilleurs du monde, demandé par le B”

30.01 23:10 – officiel Giana Erminio, prêt d’Hervè Otelè résolu: il revient à Monza

30.01 22:53 – tmw Pas seulement Gozzano: sur Razzitti il ​​y a aussi Fermana et Pianese

30.01 22:49 – Winston Ceesay signe officiellement avec Robur Siena

30.01 22:42 – officiel Giana Erminio, Paolo Acerbis arrive à la porte

30.01 22:27 – tmw Reggiana, Fausto Rossi à deux pas du renouvellement jusqu’en 2023

30.01 22:19 – officier Pontedera, de Naples voici Francesco Mezzoni

30.01 21:53 – tmwJuventus U23, Frederiksen prêté à Fortuna Sittard

30.01 20:27 – tmwJuventus U23, Rafael Bandeira prêté avec droit à Amiens

30.01 20:04 – tmw Rende, comme l’attaquant Zini dell’Arezzo

30.01 19:57 – tmw Robur Siena, sprint de Pergolettese pour Ortolini

30.01 19:40 – tmwCarrarese, but de Ricci mais Cesena bloque l’accord

30.01 19:36 – OfficierCarrarese, de Cavese voici D’Ignazio

Turin a également été un nom qui cherchait un profil pour sa ligne avancée, mais pour Emre Mor il y a une forte inclusion par le Hoffenheim. Le club allemand évalue le profil de l’attaquant actuellement à Galatasaray et dans le …