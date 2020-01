TMW – Turin, la Ville refuse la première offre pour Poveda: maintenant la relance

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

source: Andrea Losapio

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Manchester City a refusé la première offre de Torino pour Ian Boveda, jeune attaquant externe né en 2000. Selon ce que collecte TMW, une relance par la grenade est attendue dans les prochaines heures. Sur le talent anglais, cependant, il existe de nombreuses autres équipes européennes.

1er étage

LECCE-INTER 1-1 – Bâtons de 72 pi, Mancosu de 77 pi

Handanovic 6 – Pas très occupé, il ne peut rien faire contre la conclusion en deux temps de Mancosu.

Godin 6 – Il se voit à nouveau comme propriétaire et est également une valeur ajoutée pendant la phase de construction. Efficace dans les fermetures, assez rugueux. (A partir de 68 ‘6,5 bâtons …