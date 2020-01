SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

source: De notre correspondante, Luca Chiarini

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Liam Henderson n’a pas pris part au match interne contre Gênes. Selon ce qui a été recueilli par TMW, le milieu de terrain de Vérone s’est rendu aux stands pour un choix technique. Donc pas de problème physique pour le joueur.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

12.01 21:28 – TMW Verona, Henderson dans les tribunes pour le choix technique

12.01 20:48 – Rome-Juventus, à l’Olimpico il y a aussi l’entraîneur Mancini

12.01 20:18 – Hellas Verona-Genoa 2-1: le compte rendu du match

12.01 18:50 – Sampdoria, Quagliarella à 158 buts: Mancini et Toni dépassés

12.01 18:26 – LIVE Fiorentina, Iachini: “Nous n’étions pas beaux mais c’était important de gagner”

12.01 18:08 – Rome, l’éventail Favino: “Enfin je vois une construction logique”

12.01 17:48 – Inter, Candreva: “Concentré et prêt pour le challenge Coppa Italia”

12.01 17:00 – Turin-Bologne 1-0: le compte rendu du match

12.01 16:58 – Fiorentina-SPAL 1-0: le compte rendu du match

12.01 16:58 – Sampdoria-Brescia 5-1: le compte rendu du match

12.01 16:23 – Inter, super Handanovic: 24 tirs au but en Serie A sur 79 tirs depuis le point

12.01 15:53 ​​- Demain Parme-Lecce, les joueurs de D’Aversa appelés: Kurtic et Gervinho sont là

12.01 15:35 – Naples, immédiatement sur le terrain après le KO d’hier: Meret et Younes dans le groupe

12.01 15:26 – Demain Parme-Lecce, les joueurs de Liverani appelés: Lapadula le fait

12.01 15:12 – TMW Lazio, Vavro est à nouveau disponible. Correa fonctionne séparément

12.01 14:57 – Aujourd’hui Vérone-Gênes, les joueurs de Juric appelés: Amrabat est de nouveau disponible

12.01 14:45 – Udinese-Sassuolo 3-0: le compte rendu du match

12.01 14:20 – Champion d’hiver, qui remporte le titre si l’Inter et la Juventus arrivent même?

12.01 14:15 – Serafini: “Piatek? Ibra devra travailler deux fois plus dur pour récupérer le propriétaire”

12.01 14:10 – Bears sur Lazio: “Les matchs gagnés au final ne sont jamais un hasard”

12.01 13:18 – Naples, les premières images du nouvel achat Demme en bleu

12.01 12:45 – Naples, Demme et Lobotka disponibles pour la Coppa Italia avec Pérouse

12.01 11:47 – Cagliari-Milan, Gazzetta au ralenti: annuler le 2ème but à Ibra

12.01 11:29 – Lazio-Napoli, Gazzetta au ralenti: “Immobile et L. Alberto, pas de pénalités”

12.01 11:19 – Inter-Atalanta, ralenti Journal: erreur VAR, pénalité Lautaro et rouge

12.01 10:08 – Ardito: “Un moment décisif pour Turin”

12.01 08:21 – Claudio Nassi: Tabarez et la contre-attaque

12.01 08:10 – TMW RADIO Le conseil de Pochesci: “Juventus, prenez Tonali maintenant”

12.01 08:05 – Spadafora “Noemi sur la scène Olimpico qui est bon pour le football”

12.01 05:30 – Aujourd’hui à la télévision, Serie A: le grand match Rome-Juventus ce soir

1er étage

C’est le classement mis à jour après le succès 2-1 de Vérone sur Gênes.

Inter 46

Juventus 45 *

Latium 42 *

Rome 35 *

Atalanta 35

Cagliari 29

Turin 27

Parme 25 *

Vérone 25 *

Milan 25

Naples 24

Udinese 24

Bologne 23

Fiorentina 21

Sassuolo 19

Sampdoria 19

Lecce 15 *

Gênes …