TMW – X-ray lobotka, l’ancien technicien: “Pivote en 4-3-3: voici les forces et les faiblesses”

C’est le jour de Stanislav Lobotka à la maison à Naples. Milieu de terrain slovaque, né en 1994, le nouveau directeur de Gattuso vient de Celta Vigo pour environ 21 millions d’euros plus bonus. Un investissement important pour le club napolitain, que TuttoMercatoWeb.com a analysé pour vous par rayons X grâce à l’entraîneur qui a fait ses débuts en Liga tout juste arrivé de Nordsjaelland en 2017: Juan Carlos Unzué.

“Stanislav est un bon garçon, nous avons beaucoup collaboré avec Celta Vigo et je n’ai que de bons souvenirs de lui. C’est un footballeur très intelligent, un vrai travailleur, un homme en qui on peut avoir pleinement confiance. Il s’est efforcé d’apprendre l’espagnol dès le premier jour.” dans lequel il est arrivé, surprenant tout le monde pour sa facilité et sa vitesse d’adaptation à la Liga. Depuis ses débuts dans notre championnat, il a fait beaucoup de route. “

Quel genre de joueur est-il?

“Un milieu de terrain très dynamique, avec beaucoup de course, de qualité dans la construction du jeu et dans les passes, un esprit d’initiative ballon et chaine … Il a encore de la marge pour s’améliorer en phase défensive, lorsque les adversaires attaquent et il doit se positionner pour bien protéger le Lobotka est aussi un grand voleur de balles, fort et courageux dans tous les duels. “

Dans quel rôle le voyez-vous le mieux?

“En pivot, en 4-3-3. Lobotka, pour les caractéristiques qu’elle possède, est parfaite au milieu du terrain avec la tâche de construire le jeu de l’arrière quelle que soit la pression des adversaires. Ses principales vertus ressortent, en fait, juste si son équipe veut contrôler le jeu et toujours déplacer le ballon. “

Lisez ici l’interview complète de TMW avec l’ancien entraîneur de Lobotka au Celta Vigo, Juan Carlos Unzué