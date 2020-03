[TNT SPORTS EN VIVO] DALE AL PLAY, River Plate vs Tucumán EN DIRECT sur les chaînes TNT Sports, FOX Sports et Internet TV sur LINKS sur le lien: MAINTENANT SUR TNT Sports, River Plate vs. Tucumán LIVE: “Millionaires” match nul 1-1 avec le “Dean” pour la définition de la Super League argentine 2020 Argentine

L’équipe ‘Doll’ étant prête, Rivière contre Tucumán les visages sont vus (EN DIRECT ET EN DIRECT) via TNT Sports et FOX Sports pour l’Argentine comme l’Amérique du Sud. Tout est prêt, les équipes sur le terrain, ainsi que le signal de transmission dès maintenant pour les «dernières» 90 minutes du «Millo» pour un match qui paralyse le cœur de tous les fans. Face à face, alignement à alignement, technique à technique et correspondance qui ne convient pas au cœur. Suivez tous les incidents du jeu par Depor.com.

Pour le jour 23 et le dernier du Super League argentine 2020, le coup d’envoi initial commencera à 19 h 00. Heure péruvienne, 18 h 00 au Mexique et à 21 h 00 en Argentine Suivez tous les incidents avec l’équipe ‘Doll’, qui envoie toute la viande au grill sur le terrain.

Ne manquez pas les jeux, les buts et le résumé le plus complet de Depor.com. Pour voir football en direct comme cette rencontre, vous avez différentes alternatives pour services Internet et Chaînes de télévision Nous vous présenterons ci-dessous. Comme tu sais Depor.com vous offre le minute par minute le plus complet de tous avec le résumé, buts, cartons jaunes, rouges et autres incidents. Soyez accro aussi sur la transmission et la narration des profils de Twitter de Rivière et Tucumán.

Minute par minute de l’Atlético Tucumán 1-1 River Plate

45 ′ + 2′- Fin de la première mi-temps! Dans un match passionnant du début à la fin, River Plate et l’Atlético Tucumán sont à égalité 1-1. Pour l’instant, le «Millionnaire» est champion de la Super League argentine 2020.

45′- Vous étiez seul! Javier Pinola a raté le deuxième River Plate sous l’arche.

43′- Coup dangereux pour Atlético Tucumán.

38′- Après le but, River Plate a complètement repris le ballon. Il va avec tout à la recherche du second.

35′- Gooooal de River Plate! Matías Suárez met la cravate au tableau d’affichage avec une tête, après un centre de Nicolás de la Cruz.

33′- Qu’est-ce qui a gaspillé l’Atlético Tucumán! Le ‘Dean’ n’a pas profité d’un compteur imbattable pour mettre le deuxième du match.

27′- Ne le chantez pas encore! Nicolás de la Cruz avait la cravate aux pieds, mais Cabral a quitté la peau pour bloquer le tir uruguayen.

26′- Coup franc dangereux pour River Plate!

24′- Carton jaune pour Cristian Erbes. Le volant défensif a coupé une option d’attaque de River Plate.

But de Javier Toledo dans River Plate vs. Atlético Tucumán pour la Super League argentine (03/07/2020)

20′- Atlético Tucumán marque! Tolède a marqué le premier du match. Le «9» du «Dean» a profité d’un grand centre et d’une terrible erreur de Franco Armani pour décréter 1-0 contre River Plate.

16′- Noooo! Tolède avait le premier pour le «doyen» dans sa tête, mais il l’a gaspillé incroyablement. Pour l’instant, suivez 0-0 sur Atlético Tucumán vs. Plaque de rivière

11′- River Plate commence à faire pencher la cour en sa faveur. Deuxièmement, Rafael Santos Borré a marqué le premier, mais il a été annulé hors-jeu.

8′- Match arrêté pour le moment par un coup qui afflige un joueur de l’Atlético Tucumán.

6′- Ne le chante pas! River Plate a mis en place un grand contrecoup des pieds de Nicolás de La Cruz, qui est entré dans la zone de gauche et a pris un centre qui ne pouvait pas être connecté par Matías Suárez. L’Atlético Tucumán est sauvé!

1′- A commencé le match! Le ballon bouge déjà dans le Monumental José Fierro. River Plate est à 90 minutes du champion de la Super League argentine.

– Les joueurs des deux équipes sont déjà sur le terrain du Monumental José Fierro. Nous ne sommes nulle part où vivre l’une des définitions de la Super League argentine!

– l’Atlético Tucumán se formera comme suit: C. Lucchetti; M. Ortíz, Y. Carbajal, G. Ortíz, J. Fernádez; L. Melano, G. Acosta, C. Erbes, N. Aguirre; L. Diaz et J. Toledo.

– Ce sont les XI choisis par la ‘Doll’: F. Armani; G. Montiel, L. Martínez Quarta, R. Rojas, J. Pinola, M. Casco; E. Pérez, I. Fernández, P. De la Cruz; R. Borré et M. Suárez.

– Bonjour, amis du journal Depor! Nous ne sommes presque rien du grand jeu entre Plaque de rivière et Atlético Tucumán. Les «millionnaires» doivent gagner pour proclamer champions de la Super ligue Argentine 2020. Un nul ou une défaite compliquera vos aspirations et vous devez attendre le résultat de Boca Juniors contre Gymnastique Il sera joué en même temps.

Plus d’informations sur la dernière date de la Super League argentine

Nouvelles sur la dernière date de la Super League argentine

Rivière va essayer de battre ce samedi pour Tucumán de se consacrer champion du Super League argentine, un tournoi d’entraîneurs multi-champions insaisissable Marcelo Gallardomais Boca Juniors, qui n’est qu’un point et reçoit Gymnastique et escrime de La Plata, toujours plein d’espoir. À la vingt-troisième et dernière date, qui commence vendredi et se termine lundi, Plaque de rivière, leader avec 46 points, se rendra à l’Atlético Tucumán.

Horaires dans le monde pour voir le Tucuman vs River Live

PAYS PAYSPérou19 h 00FOX Sports et TNT SportsMexique18 h 00FOX SportsLa Colombie19 h 00FOX Sports et TNT SportsÉquateur19 h 00FOX Sports et TNT SportsArgentine21 h 00TNT SportsChili21 h 00FOX Sports et TNT SportsLe Brésil21 h 00FOX SportsEspagne1 h 00 (Dimanche)–

Boca Juniors, qui compte 45 points, recevra à La Bombonera la Gymnastique et Escrime La Plata dirigée par Diego Maradona. Gallardo, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de Plaque de rivière Avec onze titres, parmi lesquels se distinguent la Copa Libertadores 2015 et 2018 et la Coupe sud-américaine 2014, il n’a jamais pu se consacrer champion de la Ligue locale.

Plaque de rivière va gagner le Super League argentine s’il bat l’Atlético Tucumán ou si Boca tombe en gymnastique. Si le millionnaire perd contre les Nordistes et les matchs nuls de Boca Juniors, les deux équipes joueront un match éliminatoire. Ouais Plaque de rivière ex aequo, le champion ne sera consacré que si son rival classique n’a pas gagné.

Le Xeneize doit battre la gymnastique et que Plaque de rivière Je n’ai pas battu Atlético Tucumán Être champion S’il tire, il doit prier pour que le millionnaire tombe devant le doyen pour forcer un match éliminatoire. En cas de défaite de Boca Juniors contre la gymnastique, Plaque de rivière champion sera consacré.

C’est ainsi que River Plate arrive à la définition du titre de la Super League argentine

Sur les six matchs de Super League disputés cette année, le Millionnaire en a remporté cinq et a fait match nul contre 1-1 contre la Défense et la Justice au Monumental. Mercredi, Plaque de rivière Il a perdu 3-0 contre la Ligue de Quito en Équateur lors de la première journée du groupe D de la Copa Libertadores, avec Matías Biscay sur le banc pour une photo de l’angine de poitrine subie par Gallardo.

La «poupée» est chez elle depuis mardi. Cependant, avant les Équatoriens, il a joué une équipe alternative avec plusieurs jeunes parce que les titulaires réguliers sont restés en Argentine pour se préparer à la définition du championnat.

Ante Atlético Tucumán, l’attaquant colombien Rafael Santos Borré, le buteur du championnat avec 12 buts, sera de retour dans l’équipe de départ après avoir respecté une date de suspension pour accumulation jaune.

L’alignement probable de Plaque de rivière rechercher le championnat est le suivant: FRanch d’Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez et Rafael Santos Borré.

Avec six matchs nuls et trois défaites lors des neuf derniers matchs, Atlético Tucumán Cela peut sembler être un simple rival, mais l’équipe du Nord est une équipe solide, difficile à marquer, et qui cette année avait une partie de son attention dans le différend des phases précédentes de la Copa Libertadores.

