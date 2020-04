Together At Home: Beckham et 4 Italiens également dans l’émission Lady Gaga VIDEO | Estero

Lady Gaga comme Bob Geldof. One World: Together At Home, le méga concert caritatif de 8 heures organisé par la pop star de New York avec Global Citizien pour soutenir l’Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre Covid-19. L’émission, une sorte de Live Aid à domicile, est diffusée dans notre pays par Rai Uno (aujourd’hui à minuit et demi il y a la réponse), Rai Radio2 et RayPlay, alors que dans le reste du monde il existe de nombreuses chaînes qui diffusent l’événement : entre autres, Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv ainsi que les plateformes de streaming Amazon Prime Video, YouTube, Twitter et Facebook.

Un jukebox du monde réel, une playlist live mondiale de quoi puiser, en vous procurant émotion et réconfort en cette période difficile pour notre monde. Un événement qui, bien que prenant malheureusement la tête d’une tragédie insoutenable, possède toutes les références pour entrer dans l’histoire de la musique, il suffit de jeter un œil aux participants pour se faire une idée.

En effet, des icônes historiques telles que Paul McCartney, Stevie Wonder et Elton John ont répondu à l’appel de Lady Gaga, idoles musicales des amoureux du rock des années 90 comme Billie Joe Armstrong, Eddie Vedder, The Killers et Chris Martin et artistes symbole d’une histoire plus récente de la musique Pharrell Williams, Alicia Keys, Usher et John Legend. Évidemment, il y aura les idoles de la génération Z, représentées en première ligne par Billie Eilish, Shawn Mendes, Sam Smith et Camilla Cabello.

Outre les interventions des médecins Maria Luisa Azzolini de Milan et Giovanna Panzironi de Rome, leL’Italie compte deux artistes internationaux à succès avec Zucchero et Andrea Bocelli, Inter fan de retour de l’événement de Pâques à la cathédrale de Milan et protagoniste de la finale avec Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang et John Legend.

Le monde du football est représenté par l’ancien champion anglais de Manchester United, du Real Madrid et de Milan: David Beckham

avec sa femme, ancienne Spice Girl, Victoria. Tous, bien sûr, rigoureusement connectés depuis chez eux sous la conduite des stars US Talk Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert.

Grands absents ces musiciens des années 80, qui vivaient en direct sur le front de Geldof et Midge Ure. En particulier, deux des rock stars les plus engagées politiquement de la planète: Bono Vox et Bruce Springsteen. Le Boss, à vrai dire, n’était même pas présent à Live Aid: un choix qu’il regrettait à plusieurs reprises. Springsteen a pourtant déjà garanti son engagement sur Covid-19 pour Jersey 4 Jersey, une levée de fonds pour le New Jersey, qui lui a donné naissance, diffusée sur Apple Music à l’Italienne 1 le jeudi 23 avril.