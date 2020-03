Tokyo 2020: Justin Gatlin a reporté sa retraite pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de 2021 | Athlétisme Autres sports

Mis à jour le 25/03/2020 à 20:42

La décision de reporter les Jeux olympiques pour l’année prochaine a été applaudie par tous les athlètes; cependant, certains prévoyaient déjà de prendre leur retraite après Tokyo 2020. Avec le changement de date, certains devront repenser sa continuité; d’autres aiment Justin GatlinIls n’ont pas besoin d’y penser.

Après avoir appris la nouvelle, le sprinter américain de 38 ans a décidé de prolonger sa carrière d’un an afin de participer à Tokyo 2020. Le champion olympique 2004 avait prévu qu’il prendrait sa retraite après ces Jeux olympiques, mais il a changé d’avis compte tenu du contexte actuelle, la pandémie de coronavirus.

“L’objectif sera de participer aux Jeux olympiques en 2021”, a confirmé Gatling sur le portail TMZ Sports. “Je pense que beaucoup de gens pensent que le temps est contre moi ou contre des athlètes plus âgés dans cette situation, mais c’est loin d’être la vérité”, a-t-il ajouté.

Gatlin a révélé qu’il avait trouvé l’inspiration dans Tom Brady, qui a récemment quitté les New England Patriots après deux décennies de succès pour revenir aux Tampa Bay Buccaneers. Une nouvelle aventure pour la star de la NFL à 42 ans.

“Toutes ces nouvelles de Tom Brady qui apparaissent en ce moment me donnent beaucoup d’espoir de dire” peut-être qu’un Justin Gatlin de 40 ans sur la piste n’est pas si fou “”, a déclaré l’athlète.

«Il n’y aura pas beaucoup de différence entre avoir 38 ou 39 ans. Mais j’ai toujours dit: “Je ne courrai pas avant mes 40 ans”. J’étais tellement dur avec moi-même de ne pas courir jusqu’à l’âge de 40 ans. Et maintenant, il semble que je me rapproche des 40 ans et je vais continuer à courir », a-t-il ajouté.

La carrière de Gatlin a été entourée de réalisations et de scandales. L’Américain a été suspendu pour dopage à deux reprises, et dix ans plus tard – en 2017 – il est revenu au sommet de la Coupe du monde d’athlétisme à Doha, battant Usain Bolt, qui faisait ses adieux aux pistes.

