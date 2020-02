Tokyo 2020 | Sun Yang: le nageur chinois a été suspendu par le TAS pendant huit ans après avoir détruit un échantillon de dopage en martelant Autres sports

Le nageur chinois Sun yang, icône du sport dans son pays, aura recours à la suspension de huit ans prononcée ce vendredi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour la destruction d’un échantillon lors d’un contrôle antidopage hors compétition, une décision qu’il a qualifiée d ‘”injuste”, selon l’agence. Xinhua

“Il est suspendu huit ans après la décision du TAS”, a indiqué le tribunal dans un communiqué. Sun Yang, 28 ans et premier champion olympique chinois de natation – à Londres 2012, 400 m et 1500 m -, les Jeux de Tokyo 2020 seront perdus en premier. – «Je crois en mon innocence» – La star chinoise pourrait être suspendue entre Deux et huit ans.

Comme il avait déjà été sanctionné de trois mois – pratiquement en secret – après avoir été testé positif pour un stimulant (trimétazidine) en 2014, le TAS a opté pour la peine maximale dans son verdict. Un rapport explosif du comité antidopage de la Fédération internationale de natation (Fina), rédigé en janvier 2019, avait confirmé que le nageur avait détruit son propre échantillon de sang en septembre 2018 avec un marteau dans un contrôle surprise.

L’Agence mondiale antidopage avait déposé un recours auprès du TAS après que l’amende eut acquitté Sun Yang pour un problème de forme, qui avait permis au nageur de participer à la Coupe du monde de Gwangju (Corée du Sud), en 2019, où plusieurs rivaux Ils avaient exprimé leur mécontentement face à sa présence. Après la décision du TAS, Sun Yang a annoncé qu’il présentera une ressource.

La seule option que vous avez est de vous adresser au tribunal fédéral suisse. Vous pouvez demander que votre suspension ne soit pas exécutée jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise. «C’est injuste, je crois fermement en mon innocence. Je présenterai une ressource pour que toutes les personnes possibles connaissent la vérité », a déclaré le triple champion olympique et 11 fois champion du monde à l’agence chinoise Xinhua.

Sans «explication valable» – «Le jury a unanimement déterminé que le personnel en charge du contrôle du dopage avait respecté toutes les exigences», a expliqué le secrétaire général du TAS, Matthieu Reeb. “L’athlète n’a pas établi d’explication valable pour la destruction de son échantillon et il n’a pas eu à décider si un contrôle antidopage devait être invalidé et un échantillon détruit”, a-t-il ajouté.

«Par conséquent, Sun Yang a commis une violation de la réglementation antidopage en falsifiant le contrôle antidopage. Considérant qu’il s’agit de sa deuxième violation et en l’absence de circonstances atténuantes, le jury a conclu qu’une sanction de huit ans devait être infligée », a expliqué Reeb.

Cependant, les médailles qu’il a remportées après son contrôle rocambolesque, dont des médailles d’or au 200 m. et 400 m. La Coupe du monde gratuite 2019 “n’a pas été retirée rétrospectivement”, a déclaré Reeb. C’est précisément dans ce monde que Sun Sun Yang a été rejeté par plusieurs de ses rivaux.

L’Australien Mack Horton, médaille d’argent au 400 m. après Sun, il abandonne le podium en guise de protestation, tandis que le Britannique Duncan Scott, bronze à 200 mètres, refuse de se serrer la main à l’issue de la cérémonie de livraison du métal. Sun Yang était déjà à l’honneur du monde de la natation après sa première suspension. «Mea violeta», avait déclaré la Française Camille Lacourt en 2016 aux Jeux de Rio 2016.

