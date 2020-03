Tokyo 2020 vacille les certitudes du CIO? Les fédérations et les athlètes prennent position sur la question

Les nouvelles ont rebondi d’Espagne, le CIO envisagerait sérieusement de reporter les Jeux olympiques de Tokyo. Il y a encore quelques jours, l’idée était de sauver l’événement, mais la dissidence croissante des fédérations et des athlètes individuels pousse le CIO vers une décision historique.

L’HYPOTHÈSE SUR LA TABLE MAIS …

Selon Corriere della Sera, au cours des derniers jours, trois options étaient sur la table: la première serait déjà en train de s’estomper et prévoyait le différend régulier de l’événement; le second, en revanche, serait étroitement lié aux Jeux paralympiques, auxquels les Jeux olympiques pourraient se chevaucher à partir du 21 août; enfin le remake de Tokyo 1964 sur la table, l’événement pourrait donc commencer le 9 octobre et se terminer le 25 octobre.

DÉCISION EN AVRIL

Ces derniers jours, La Fédération américaine d’athlétisme avait spécifiquement demandé le report de la compétition. La raison? Il est clair que la pandémie de coronavirus, pour laquelle même les comités olympiques de Le Brésil et l’Espagne avaient fait la même demande. En Italie, le Président du CONI, Giovanni Malagò, a-t-il rappelé: “le CIO et le gouvernement japonais sont les seuls à pouvoir prendre une décision”. Ensuite, les mots du Président du CIO, Thomas Bach: «Annuler les Jeux olympiques? Une solution moins juste détruirait le rêve olympique de milliers d’athlètes. ” Ces dernières semaines, les opinions en faveur du report des Jeux Olympiques se sont donc multipliées, et maintenant le Comité Olympique commence sérieusement à penser à un report, certainement pas une annulation totale de l’événement est claire. Il ne nous reste plus qu’à attendre les communications de Lausanne, si Covid-19 le permet.