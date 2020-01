Tokyo 2020 | Volley: le Pérou fera ses débuts mardi contre l’Argentine dans la phase colombienne de volleyball pré-olympique

Notre équipe nationale féminine de volleyball se battra pour faire le premier pas sur la voie du classement des Jeux olympiques de Tokyo 2020, quand je fais face à mardi 07 à 18h00 en Argentine dans la ville de Bogotá, en Colombie.

La réunion aura lieu au Colisée «El Salitre», où ceux dirigés par Francisco Hervás Ils affronteront l’équipe d’Hernán Ferraro. Le lendemain, ils mesureront les forces contre la Colombie et fermeront jeudi 09 contre le Venezuela.

Le Pérou est arrivé samedi soir dans la capitale colombienne, après une tournée de préparation de deux semaines à République Dominicaine et Porto Rico, où ils ont réussi à récolter 05 victoires en 08 matchs amicaux joués.

«Nous sommes venus d’une série de matches à Porto Rico que nous avons trouvés très intéressants. Les trois matchs à venir sont difficiles, il faut tout faire et voir jusqu’où on peut aller. Le groupe est très bon, les filles sont très enthousiasmées par la possibilité d’atteindre les Jeux Olympiques, et conscientes de la responsabilité de défendre le maillot du Pérou. Nous allons vraiment nous battre avec tout pour atteindre le classement », a déclaré DT Hervás.

L’équipe appelée pour l’événement préolympique est composée de: Shiamara Almeida, Miryec Muñoz, Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Flavia Montes, Daniela Uribe, Maguilaura Frías, Ángela Leyva, Karla Ortiz, Leslie Leyva, Katherine Regalado, Vanessa Palacios, Miriam Patiño et Esmeralda Sánchez.

Maguilaura Frías est une pièce fondamentale de l’équipe péruvienne. (Photo: Photo ITEA / A. Lino)

APPAREIL (HEURES PÉROU)

Mardi 07

-18: 00 hs. Pérou vs. Argentine

-20: 30 hs. Venezuela vs. La Colombie

Mercredi 08

-18: 00 hs. Argentine vs. Venezuela

-20: 30 hs. Pérou vs. La Colombie

Jeudi 09

-18: 00 hs. Pérou vs. Venezuela

-20: 30 hs. Argentine vs. La Colombie

Déclarations de Francisco Hervás. (Vidéo: ITEA Communications)

