Toldo: ‘Pour l’Inter, j’ai dit non à la Juve. Balotelli? Combien de coups, Ibra … ‘| Serie A

Francesco Toldo, ancien gardien de but de« Inter, parle dans une longue interview avec Antenna Three de plusieurs anecdotes remontant à sa période dans les Nerazzurri: “

VRAI LE DIFFÉREND DEVANT BARCELONE-INTER? – “Beaucoup de confrontations se sont produites dans les vestiaires pendant le Triplete, mais ce sont des discussions proactives pour l’équipe, pas pour des raisons personnelles. L’une des fortunes du Triplete a été de mettre de côté sa fierté personnelle pour faire de l’équipe un meilleur fruit. I aujourd’hui, je vois de l’enthousiasme, j’aime les supporters du stade qui ne se déchaînent pas pour une mauvaise étape comme avant. Il y a de la positivité, c’est une joie. Je pense que l’environnement créé maintenant est plus productif. “

À PROPOS DE L’AMOUR POUR INTER – «Je voulais rester à l’Inter, refusant de nombreuses propositions car j’ai toujours dit que gagner contre l’Inter est différent: il y a toujours des tensions, quelque chose de soudain qui se produit. C’est comme partir en bateau avec une mer agitée, se rendre au port est toujours une satisfaction. J’avais le Bayern Munich, Liverpool, Benfica et le Real Madrid … Mais j’ai tous dit non. J’ai pris ma retraite du monde du football de bonne heure et je suis fier de mes choix. Je ferais tout. Je trouve que l’Inter est l’un des plus beaux clubs du monde. ”

EFFET COACH STRANGE COUNT? – “J’avais neuf ans à la Fiorentina et huit ans à l’Inter, j’étais un antagoniste de la Juventus. Au début, c’était un peu étrange, mais Conte et moi étions coéquipiers dans l’équipe nationale: c’est le travail, le travail. J’ai aussi refusé la Juventus, ils m’ont demandé d’y aller mais j’ai dit: ‘Mais tu es fou …’. Mais chacun est fait à sa manière, alors le sport doit être traité comme du sport: les controverses deviennent lourdes, ravivant sans raison cette rivalité inter-Juve “.

COMBIEN DE BARILS AVEZ-VOUS DONNÉS À BALOTELLI? – «Nous l’aimions. Il était jeune, il a fait des erreurs; mais il avait un physique éclatant, entre lui et Zlatan Ibrahimovic c’était une lutte continue, s’ils lui promettaient tous les jours. Elle est alors exubérante, et cette exubérance est souvent exploitée. Mais c’est un très bon garçon, je suis désolé qu’il ait été mis en controverse pour … L’Inter l’a élevé et l’a lancé dans le grand football, mais il est reconnaissant envers l’Inter; il y a passé de belles années. Puis il a fait l’erreur de la chemise, mais nous devons revenir en arrière et admettre l’erreur. Le public aurait apprécié, se montrant parfois comme le voudraient les gens ordinaires. “

IBRA VOUS A SURPRIS À CES NIVEAUX? – “Un peu oui, mais il a un physique qu’il a très bien maintenu au fil des ans. Je pense qu’il a également eu moins de stress dans certains championnats lui permettant d’être plus longévité. Je ne pense pas que le Mls soit similaire aux championnats d’Europe.” toujours aimé parce que c’est lui qui dit des choses en face, à ceux comme lui il aime la confrontation. Si tu fais le tapis il t’écrase. Dans les vestiaires Ibra le sent. “