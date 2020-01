Tolentino-Fasano 1-1, égal au 1er tour de la demi-finale de la Coupe. Maintenant à Curlo pour la finale

TOLENTINO (MC). Première moitié du Coupe d’Italie Serie D au stade Della Vittoria, les marches de laÉtats-Unis Tolentino 1919 accueillir les Pouilles de Ville de Fasano. Premier tour d’une double confrontation qui vaut l’accès à la finale de la Coupe pour les clubs participant au maximum de championnat national amateur.

LA VOIE DES ÉQUIPES

Nouveauté absolue pour les deux clubs, les citoyens de Macerata ont par le passé atteint les quarts de finale de la compétition, tandis que les Pouilles se sont arrêtés à la 32e. Les hôtes qui ont vaincu l’Atletico Porto Sant’Elpidio au tour préliminaire, puis Foligno, Cannara, Montegiorgio, Mezzolara et, enfin, Pineto aux tirs au but sont tombés. Les invités, après avoir participé à la Coupe d’Italie organisée par la Ligue de Serie A, au premier tour ont passé la Francavilla deux à zéro. Dans les tours suivants, les garçons de M. Laterza ont ensuite éliminé les cuirassés du calibre de Tarente, Savoie et Foggia, ces deux derniers aux tirs au but. Retour attendu le 12 février sur les champs inversés.

Ph Di Biase R., Fasano

INVITÉS DANGEREUX, ÉPISODE DE DOUTE

Les invités démarrent fort, à 5 ‘Ganci assiste pour Serri qui s’éloigne sur la droite et met une belle balle dans le secteur, la défense de la maison est sauvée in extremis qui accorde un corner aux Apulians. Les garçons de monsieur Mosconi tentent de répondre coup pour coup, bon rythme et beaucoup de compétition sur le terrain entre les deux équipes. A 18 ‘but pour Fasano: échange dans la zone entre Corvino et Cavaliere, le numéro dix des Pouilles trouve sans faute un providentiel rejeté par Rossi. Forte protestation du Faso à 36 ‘lorsque Corvino part dans la zone et est littéralement tondu par Strano, l’arbitre ne voit aucune faute, au contraire il commet un carton jaune au numéro dix bleu et blanc pour une simulation de simulation. Les hôtes peinent à se rendre dangereux, à bien garder l’arrière-garde, phase d’équilibre au match aller de la Coupe d’Italie de Serie D. A 42 ‘, ils ont une longueur d’avance sur l’avantage: action verticale pour les garçons de Laterza, passes décisives par Cavaliere per Serri qui se coince dans l’arrière cramoisi par la droite, mais le tir de ce dernier se casse sur le poteau. Di Domenicantonio et Tirabassi jusqu’ici bien endigués par le duo défensif biancazzurro composé de Panebianco et Rizzo. Dernière secousse de la première fraction encore de la marque hôte, le ballon de Bernardini pour Ganci qui envoie du bord au dessus de la barre transversale. Les 45 premiers alors proches des filets blancs, les points auraient mérité quelque chose de plus à l’équipe des Pouilles.

Ph Fasano, M. Laterza

LE DÉVERROUILLAGE DIAZ, WOOD CREMISI ET ALORS …

La reprise s’ouvre à merveille pour les Pouilles, après seulement 120 ”sur le coup de pied de Corvino, Diaz trouve l’écart gagnant, une tête qui ne laisse aucune issue à Rossi. La gifle réveille les Macérats qui à 60 ‘deviennent dangereux, assiste Minnozzi et Roci conclut juste au-dessus de la barre transversale. Les hôtes étaient très proches de l’équipe cinq minutes plus tard: le tir croisé de Mastromonaco et le ballon caressant le haut de la barre transversale avant de terminer sa course en bas. Les hommes de monsieur Mosconi poussent, la tête de Minnozzi sauvée par Suma à 80 ‘puis 120’ plus tard, la cravate se matérialise. Étrange déviation de Strano, qui se moque de l’extrême défenseur des Pouilles et rouvre le discours de qualification. En pleine récupération objectif annulé à Fasano: Diaz de la tête se prolonge pour Ganci, écart derrière le gardien de but, mais le joueur de biancazzurro était en position de hors-jeu. Finales ouvertes à tout résultat, les deux équipes tentent de marquer le but vainqueur mais, après quatre minutes de récupération, l’arbitre siffle la fin. Le discours de qualification trouvera la bonne fin dans le défi de Curlo, le 12 février dans les Pouilles, il sera décidé qui parmi les cramoisis et les biancazzurri entreront en finale de la coupe.