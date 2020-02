Tolima a battu Macará et la clé sera définie en Colombie »

Mercredi 05 février 2020

L’équipe colombienne était plus forte et a dépassé les Équatoriens 1-0 lors de la première phase de la Copa Libertadores. Ainsi Tolima a été laissé avec l’avantage et définira la clé locale. Le vainqueur jouera avec le vainqueur du duel entre Universidad de Chile ou Inter PA.

Un grand objectif pour un triomphe! Campaz a marqué de l’extérieur de la zone le seul but de la grande victoire de @cdtolima contre @Macara_Oficial. pic.twitter.com/LNQnkVX58W

– CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 5 février 2020

Galerie d’images