Tolima et l’Inter PA n’ont pas profité de la phase 3 de Libertadores »Football Press

Mercredi 19 février 2020

Le casting réalisé par Hernán Torres n’a pas su profiter de ses moments de supériorité face à une équipe brésilienne terne, qui semblait se contenter du nul 0-0, laissant la définition de la vengeance. Celui qui remporte la clé accompagnera l’Université catholique dans le groupe E.

Avec l’arbitrage du Chilien Roberto Tobar, Deportes Tolima et Internacional de Porto Alegre ne se sont pas blessés dans un match de peu d’émotions et ont fini par égaliser 0-0 au stade Manuel Murillo Toro, un engagement valable pour la troisième phase de la Copa Libertadores.

Le match a commencé par une arrivée claire pour l’Inter, qui avait l’air mieux dans les premières minutes. Paolo Guerrero s’est dirigé entre deux défenseurs et le ballon est allé près du but défendu par Álvaro Montero. Cependant, les ‘pijaos’ se sont levés et ont continué à dominer le jeu compliquant Marcelo Lomba à plusieurs reprises, ce qui était plus nécessaire dans la première étape.

La seconde moitié a commencé par une pluie de feux d’artifice et Tolima a montré plus de désir de gagner et d’aller de l’avant, profitant de la vitesse de ses extrêmes. Andrey Estupiñán était le plus dangereux en tête du casting «vinotinto y oro», qui ne pouvait dépasser cette supériorité sur le tableau de bord.

Dans le 68 ′, Eduardo Coudet a envoyé Andrés D’Alessandro sur le terrain, qui est venu commander le casting «Colorado» et lui donner plus de circulation de balle. Dans les dernières minutes, Tolima a senti l’usure de l’engagement et lui a donné possession de la visite, mais ils n’ont jamais trouvé la profondeur nécessaire pour surmonter la bonne paire de défenseurs colombiens.

Avec cette égalité, la série était pour tout le monde et tout sera défini à Porto Alegre le 26 février à 21h30 du Chili. Il faut rappeler que l’équipe qui a réussi à garder la clé rejoindra l’Université catholique dans le groupe E de cette Copa Libertadores.

Galerie d’images