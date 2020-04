Toluca accepte de négocier l’un de ses chiffres avec l’Amérique

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Felipe Pardo est devenu l’un des meilleurs joueurs du Toluca et grâce à sa qualité, d’autres équipes nationales se sont tournées pour le voir. L’un des clubs qui s’intéresse au colombien est le Amérique et dans cette situation, la directive écarlate cherche à la négocier.

“Etou je pense que l’idée et la philosophie du club est de parler au joueur à ce moment-là et s’il est celui qui dit qu’il veut y aller, nous devons respecter cette partie, les autres décisions sur l’opportunité ou non d’aller en interne seront discutées et nous essaierons de rendre tout le monde heureux, lui et le club“Il a commenté dans une interview pour ESPN.

D’un autre côté, la Coupe du monde Allemagne 2006 regrette que le MX Ascent a disparu. “Je pense que l’ascension et la chute sont une partie fondamentale du football et l’essence de la compétition avec quelque chose, c’est quelque chose de personnel, cela n’a rien à voir avec le club, je pense que c’est quelque chose qui doit exister dans le football“Il a ajouté.

Il ne faut pas oublier que le mexicain naturalisé brésilien est considéré comme un Toluca puisqu’il pouvait gagner cinq championnats de ligue et deux Champion des champions.