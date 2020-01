Tomas Soucek: Qui est la cible de transfert de West Ham United?

DORTMUND, ALLEMAGNE – 10 DÉCEMBRE: (BILD ZEITUNG OUT) Tomas Soucek de Slavia Praha contrôle le ballon pendant le match du groupe F de l’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Slavia Praha au Signal Iduna Park le 10 décembre 2019 à Dortmund, en Allemagne. (Photo par TF-Images / .)

Tomas Soucek est fortement averti d’un déménagement à West Ham, selon Jacob Steinberg de The Guardian. Dans ce qui pourrait être un bon recrutement, nous verrons quel type de joueur il est et où il se situerait à West Ham.

Qui est West Ham United Target Tomas Soucek?

Club actuel – Slavia Prague

En tant que joueur défensif, Tomas Soucek est apparemment un joueur vedette parmi beaucoup d’autres dans la ligue tchèque avec Slavia Prague. Normalement déployé dans un rôle profond au milieu du parc, Tomas Soucek est également capable de jouer la défense centrale.

Recueillant une expérience précieuse grâce aux géants tchèques Slavia Prague, Soucek est un joueur chevronné à l’âge de 24 ans. Une expérience inestimable est venue sous la forme de temps de jeu en Ligue des champions au Slavia Prague. Les géants tchèques étant des prétendants fréquents pour le titre, cela signifiait que le milieu de terrain central pouvait collecter quelques titres de championnat aux côtés de coupes.

Style de jeu

Soucek est une présence dominante dans le milieu de terrain central. Son poste de capitaine à Slavia lui a très probablement donné une très grande confiance dans sa façon de jouer. Ses mouvements plus profonds en défense donnent au gardien de but des chances de passage plus fluides et poussent les arrières latéraux à attaquer.

Soucek a tendance à commencer les attaques depuis sa zone du milieu de terrain en commençant les jeux vers l’avant. Cela fait de lui une figure importante dans les mouvements d’attaque, en jouant de longues balles en avant ou en enchaînant des passes de clé dans la salle des machines du milieu de terrain.

Pourquoi serait-il adapté à West Ham?

Récemment en mauvaise forme, West Ham est définitivement à la recherche d’un joueur prêt à libérer son potentiel. L’international tchèque a 24 ans, ce qui signifie qu’il est sur le point d’entrer dans son apogée et pourrait facilement pousser pour une place de départ aux Hammers. Étant un joueur constant, Tomas Soucek gardera sans aucun doute Declan Rice et les autres milieux de terrain sur leurs gardes à l’entraînement, les exhortant à faire un pas de plus.

Avec West Ham favorisant actuellement un 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, Tomas Soucek s’intégrerait derrière le milieu de terrain. Il est exactement le genre de personnage dont West Ham a besoin dans sa lutte actuelle pour la survie de la Premier League.

