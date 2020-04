Tommasi: «Salaires? Suspension et annulation deux choses différentes. Sur fond AIC et LND … “

ROME. Le numéro un pourAIC, Damiano Tommasi, a évoqué ce matin les sujets brûlants du moment dans le monde du football: les calendriers et les baisses de salaires des footballeurs. Ces dernières semaines, il a été question d’une association peu encline au dialogue avec la Ligue, mais Tommasi ne le voit pas du tout de la sorte et répond rapidement.

LA CLARIFICATION DE DAMIANO

“La Lega Calcio nous a appelés deux fois, mais nous n’avons pas encore pleinement compris quel est l’objet du différend. Nous travaillons pour trouver un accord, qui pourrait également arriver dans les prochains jours, mais nous voulons comprendre quelle est la véritable idée de la Ligue. Nous pensons qu’il y a une grande différence entre suspendre les salaires et les annuler, pour le moment il n’y a pas de salaire à suspendre et en fonction de la fin du championnat, s’il se termine, alors nous déciderons. “

À CÔTÉ DE CEUX QUI ONT BESOIN

A Radio Punto Nuovo Sport Show, l’AIC numéro un a expliqué: «À ce jour, il existe une convention collective pour tout le monde déjà établie, mais il est clair que si les clubs et les joueurs parviennent à trouver une convention individuelle ou collective, elle est la bienvenue. Si, en revanche, nous avons besoin de notre soutien, nous sommes toujours là en tant qu’association de football. Autour, j’entends dire que nous ne serions pas disposés à dialoguer, mais ce n’est pas vrai du tout, notre travail consiste à faire respecter les règles “.

POUR LA PROTECTION DES CLUBS ET DES JOUEURS

Sur la reprise des activités et initiatives de l’AIC: “C’est l’un des grands thèmes du moment, il est clair que terminer la saison d’ici l’été et la terminer ici change totalement tous les points de vue. Il y a une grande ouverture de la part de l’AIC, dans les prochains conseils fédéraux on va essayer de comprendre comment continuer la saison, mais le comité scientifique nous donnera toujours des détails à ce sujet. – conclut Tommasi – Pour le moment, nous avons ouvert un compte bancaire pour soutenir chaque organisation individuelle de joueurs, par exemple les clubs LND donnent les amendes pour l’année en cours à cette cause. Aujourd’hui, l’une de nos plus grandes préoccupations est liée à la survie des sociétés “.

