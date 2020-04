“Tonali à la Juve ou à l’Inter? Il décide. J’aime Bonaventura “

Marché ouvert Sandro Tonali ce sera certainement une pièce précieuse: toute la Serie A le souhaiterait, beaucoup de grands Européens aussi, mais une seule équipe pourra la gagner, couvrant certainement les coffres de l’or Brescia par Massimo Cellino. Seul le président de la Rondinelle a traité ce dossier brûlant qui sort des micros de Tuttosport.

“J’ai un accord avec Sandro”

Ce sera un été chaud pour Brescia qu’il voudra certainement

beaucoup de monétiser de la vente de Tonali. Massimo Cellino a sorti de nombreux

des idées pour le marché de son Brescia dans la prochaine fenêtre de marché, et entre

ceux-ci se sont certainement démarqués pour le prodige de 2000. “la mon rêve serait de le garder.

Je serais prêt à faire des culbutes. Mais j’ai un accord avec Sandro, qui est un

garçon d’or. Il sait que quand il me demandera de partir, je le quitterai

partir. Je n’en ferai pas une question de prix, l’important est que Tonali choisissez avec votre coeur. et

c’est seulement lui qui décide ».

Le patron de Brescia a vu de nombreux joueurs s’épanouir dans ses équipes qui se sont ensuite établis dans d’autres contextes plus ambitieux: pour cette raison, il a comparé son bijou à un autre milieu de terrain, avait à Cagliari, Radja Nainggolan. «Pour Nainggolan, au moment de Cagliari, j’ai abandonné l’argent de la Juventus parce que j’étais convaincu que le Radja avait besoin de la chaleur de Rome et j’avais raison. Tonali est un garçon plus froid du nord. Mais à l’intérieur, il est sentimental. Voilà pourquoi, parce que je suis romantique, J’aimerais le voir à Rome ou à Naples. Mais cela n’arrivera guère. Je préférerais qu’il reste en Italie de toute façon “.

Pour le choix du ballon au garçon

Venant faire face à la réalité, Cellino clairement conscient a clarifié comment le choix appartient exclusivement au garçon, donc lorsqu’on lui a demandé quelle équipe il préférerait à l’avenir entre la Juventus et l’Inter, il a répondu: “Juve ou Inter? Cela dépendra de Tonali, il choisira. Mais j’espère que vous restez en Italie et que vous jouez. Il doit devenir un Iniesta. “

Le président de la Rondinelle a également révélé qu’il avait déjà reçu des offres pour Tonali de la part d’équipes importantes depuis janvier et qu’il en avait reçu une autre peu avant l’arrivée de la pandémie: «En janvier, une équipe très importante est venue me dire qu’il voulait Tonali – Cellino a dit – Je n’ai pas fait de chiffres, mais une seule question: le laisseriez-vous jouer immédiatement Ligue des champions? “Je te laisserais à Brescia jusqu’à la fin de la saison.” Je lui ai donc dit: “Merci, mais je le garderai complètement et nous en parlerons en juillet”. En février, j’ai reçu une autre demande très importante et je n’ai rien dit à Tonali avec l’intention de lui faire une belle surprise en juin. Je ne peux pas dire le nom de l’équipe, malheureusement coronavirus cela a tout changé ».

Mais pas seulement le marché sortant. Cellino a dit, même en plaisantant à ce sujet, quels pourraient être les coups ou peut-être les rêves interdits de son nouveau Brescia: «Ce que j’aime, mais je ne peux pas me le permettre, c’est Lautaro Martinez Inter. Lequel puis-je me permettre? Bonaventure, qui est sur le point d’expirer avec Milan. ”