Tonali, le rachat d’Elliott et le signal à la Juve: pourquoi il peut se rendre à Milan | Primapagina

Tonali à Milan, quelque chose bouge. Comme prévu exclusivement par calcioomercato.com le milieu de terrain de Brescia est une véritable cible pour l’été et une stratégie pour y parvenir sera étudiée dans les prochaines semaines. Ces jours-ci, l’intérêt a été exprimé à son agent, une proposition officielle au joueur et à Brescia, propriétaire de la carte, sera présentée une fois que les rôles dans le club seront définis et que le budget qu’Elliott mettra à disposition sera plus clair.

TONALES, PARFAITES – Celui qui a les rênes de l’AC Milan entre les mains sait que pour recommencer, il faut un projet clair, fort et identifiant, une fois pour toutes. Pour cette raison, aucune autre erreur n’est tolérée sur le front du guide technique (Rangnick reste le premier choix) et sur celui de la campagne d’achat. Les acteurs valides et fonctionnels doivent provenir du marché, nous voulons faire partie de la renaissance de Milan, qui peut développer un fort sentiment d’appartenance. Pas de premières femmes, pas de profils avec des contrats pharaoniques, pas d’individualités volumineuses. La qualité compte, au service du groupe. Tonali est jeune, talentueux et ambitieux, il a l’identikit milanais, bref. A cela, il faut ajouter le lien fort avec les couleurs Rossoneri qu’il n’a jamais caché, même maintenant qu’il est devenu un professionnel convoité par les plus grands clubs européens.

DOUBLE SIGNAL – Le retirer de Brescia ne sera pas facile. Avant l’urgence du coronavirus, Cellino voulait 50 millions, un chiffre qui ne peut pas être beaucoup baissé car la concurrence est forte et le prix est fait par le marché. Milan ne veut pas aller si haut, mais Elliott sait que se rendre à Tonali signifierait envoyer un signal fort aux fans, avec qui il est redevable, et aux autres grands noms qui le courtisent, à savoir la Juventus (surtout), l’Inter et le Paris Saint-Germain. Pour cela, il va essayer.

FACTEUR DE PAQUETA – L’idée est d’abaisser le prix avec l’inclusion dans la négociation d’une ou plusieurs contreparties appréciées par Brescia, en plus de la partie cash. Deux idées sont le gardien Plizzari, désormais prêté à Livourne, et le défenseur Gabbia, mais ils ne sont pas nécessairement les seuls. Un coup de pouce pourrait venir de la vente de Paquetà, qui reste sur le marché en attente d’offres. Si 30 millions arrivaient, Milan aurait un trésor à investir. Pour se rendre à Tonali, le grand objectif estival de Milan.