Tonelli se rend en Sampdoria et salue Naples: “Je regrette de ne pas avoir fait” PHOTO | marché

À ce jour, l’annonce du Sampdoria par Lorenzo Tonelli. Le défenseur voyage depuis ces heures depuis Naples à Gênes, où il soutiendra demain les visites médicales et probablement aussi la première formation sous les ordres de M. Ranieri. L’accord entre les bleus et les blucerchiati a été conclu sur la base du prêt avec une obligation de remboursement de 2,5 millions d’euros plus bonus, et entraînera un retour du joueur à Bogliasco, où il avait déjà vécu la saison dernière.

Les signatures sont toujours manquantes, même si Tonelli a déjà dit au revoir à Naples avec un post sur Instagram: “Je vous salue tous un à un car vous étiez dans une file indienne devant moi. Je vous laisse à nouveau avec le Je regrette de ne pas t’avoir donné sur le terrain l’affection que tu m’as toujours montrée. Un merci spécial à mes camarades qui, au cours de ces années, m’ont toujours fait sentir important et cela m’a permis de faire ma petite contribution!

Je porterai toujours Naples dans mon cœur “.