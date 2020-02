Toni: «À la Juve dans une période malheureuse, avec Conte même pas une minute. Vérone? Deuxième jeunesse ‘| Serie A

Luca Toni, ancien attaquant de Juventus et Vérone, Champion du Monde en 2006 avec le national de Lippi, il parle à la Gazzetta dello Sport de ses deux anciens clubs qui se disputent ce soir: «C’était ma dernière course professionnelle, je mettais une vie derrière moi. Je n’oublierai jamais l’affection de Bentegodi, aussi parce que j’étais arrivée dans un scepticisme général: ils disaient que j’étais vieux et à la place … Vérone était la ville de ma deuxième jeunesse, le lieu qui m’a fait renaître, après une série d’expériences négatif “.

SUR LE JUVE – «En noir et blanc je suis arrivé dans la mauvaise période. Le premier aperçu de la saison, de janvier à juin 2011, avec une équipe certainement pas au niveau de celles des années suivantes, j’étais souvent blessé, je jouais peu et ne marquais que quelques buts. Pire encore, cela s’est poursuivi plus tard. Antonio Conte est arrivé, je ne faisais pas partie de ses plans et je n’ai même pas joué une minute. Il y a, l’entraîneur a le droit de faire certains choix et Conte s’est avéré entre autres être un grand technicien. En janvier, je suis parti, mais sans créer de problème. ”

EN COURS DE CE SOIR – «La Juve est clairement favorisée mais doit faire attention. Vérone est l’équipe de révélation de cette saison: tout le monde, y compris moi, l’a donné comme premier candidat à la relégation, au lieu de cela, elle fait un incroyable championnat “

À PROPOS DE PAZZINI – «Nous nous parlons souvent. Il aimerait toujours jouer, il a toujours envie et a montré qu’il peut toujours faire son travail puisqu’il a marqué trois buts en jouant quelques restes. Si cela ne tenait qu’à moi, je le mettrais toujours sur le terrain, mais je suis fan de lui et mon opinion est biaisée … Vérone a beaucoup de joueurs intéressants dont Amrabat, Kumbulla, Silvestri et Veloso avec qui j’ai joué à Gênes “.