Toni Kroos explique pourquoi le transfert de Manchester United a échoué

La star du Real Madrid, Toni Kroos, a donné des informations sur ce qui s’est passé en termes de liens entre lui et Manchester United.

L’ancien manager David Moyes avait précédemment insisté sur le fait qu’il voulait signer le superbe Allemand mais personne ne le croyait vraiment.

Néanmoins, Kroos a fini par rejoindre Madrid depuis le Bayern Munich et il a remporté de nombreux trophées, dont trois titres de Ligue des champions.

Il est sûr de dire que le milieu de terrain composé a esquivé une balle en ne rejoignant pas United qui se bat actuellement pour une place parmi les quatre premiers.

Compte tenu de toutes les spéculations, Kroos a finalement décidé de révéler ce qui s’était passé et pourquoi il n’avait jamais fini par jouer à Old Trafford.

Toni Kroos: “David Moyes était venu me voir et le contrat [to #mufc] avait été fait, mais Moyes a été renvoyé et Louis van Gaal est entré, ce qui a compliqué les choses. Louis voulait du temps pour construire son propre projet. “#Mulive [the athletic]

– utdreport (@utdreport) 25 février 2020

Toni Kroos: “Je n’ai rien entendu de la part de #mufc depuis un moment et j’ai commencé à avoir des doutes. Puis la Coupe du Monde a commencé et Carlo Ancelotti [former Real Madrid manager] appelé. Et c’était tout. “#Mulive [the athletic]

Il est étrange que Louis van Gaal ne veuille pas affronter Kroos étant donné la qualité évidente qui aurait pu aider Manchester United.

C’est encore plus étrange étant donné qu’il a signé Morgan Schneiderlin et Ander Herrera tout en gardant Marouane Fellaini à bord.

Pour ajouter encore plus, Van Gaal se plaindra plus tard qu’Ed Woodward n’a pas atteint ses objectifs alors qu’il aurait pu avoir Kroos depuis le début.

Les fans de United aimeraient absolument avoir l’ancien Bayern à bord maintenant et étant donné les liens de Paul Pogba avec le Real Madrid, il ne serait pas impensable d’envisager un échange.

