Toni Kroos mène un renouveau de milieu de terrain

Les tracteurs et les Jeux olympiques ne sont pas souvent mentionnés dans la même phrase, cependant, deux mondes sont brièvement entrés en collision lorsque Toni Kroos a marqué son but «olympique» contre Valence en Supercoupe d’Espagne la semaine dernière.

L’objectif était de démontrer tout ce que Toni Kroos – et le Real Madrid – n’étaient pas seulement il y a quelques mois. C’était une présentation de la pensée rapide, de la technique suprême et plus qu’une pincée de talent de la part de l’Allemand, toutes qualités qui sont revenues à Los Blancos sous Zidane. C’était également une démonstration de quelque chose de différent qui est né du milieu de terrain cette saison, avec Kroos en est un excellent exemple.

Le but contre Valence était le quatrième de la saison de l’Allemand, après avoir déjà marqué trois buts en championnat, et le met sur la bonne voie pour sa meilleure saison sous le maillot du Real Madrid. Il n’a besoin que de deux buts de plus pour dépasser les cinq qu’il a obtenus en 2017/18 et est à quatre de son record de neuf en carrière en 2009/10 avec Bayer Leverkusen.

Toni Kroos tire par 90 minutes via Whoscored. Rouge signifie que Kroos a réussi l’exploit tout en jouant pour le Bayern Munich.

S’il ne parvient pas à atteindre le double, ce ne sera pas faute d’avoir essayé, frappant le plus de tirs par 90 depuis qu’il a quitté le Bayern Munich en 2013/14. Kroos connaît également des sommets en Xg pour 90 et Xa pour 90.

Hors de possession, Kroos est devenu plus un arnaqueur, traquant le ballon avec beaucoup plus d’intention que ce que nous avons vu dans l’incarnation passée de l’international allemand. Sa précision de passe reste suprême et il n’a besoin que de deux passes décisives pour égaler son décompte final de la saison dernière.

Kroos n’est pas le seul à lancer un renouveau cette saison. Luka Modric ressemblait à un fantôme tout au long de 2018/19, cependant, un Croate mieux reposé s’est révélé une arme dangereuse dans l’arsenal du milieu de terrain de Madrid.

Semblable à Kroos, Modric affiche son deuxième meilleur score par 90 avec le Real Madrid. Il a déjà égalé ses exploits de buteur pour la saison précédente et a égalé son meilleur score avec le Real Madrid à cinq.

Ailleurs, Isco en a déjà trois, Fede Valverde en a deux et même Casemiro, qui a défini la saison défensivement, a réussi à égaler son partenaire uruguayen avec deux. 15 buts du milieu de terrain ne sont déjà pas une petite contribution et cela aide actuellement grandement l’équipe de Zidane à continuer de gagner malgré le fait de manquer ses principaux hommes de danger.

Au cœur de tout cela, Toni Kroos qui s’améliore et évolue malgré son âge avancé en termes de football. Il est souvent dit à propos de l’Allemand qu’il était l’affaire de la décennie, mais ce qui continue de surprendre, ce sont les cent façons différentes dont il continue de le prouver.

Dans un contexte plus large, les arrivées de Donny Van de Beek et, finalement, Martin Odegaard ont toujours promis la qualité à l’horizon, cependant, que le Real Madrid a trouvé un moyen de réinventer et de faire revivre leur milieu de terrain actuel. La poursuite de cette forme dans la nouvelle année donne un grand espoir pour la possibilité de plus d’argenterie dans un proche avenir.