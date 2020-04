Tonin à CM: «Milan est unique. Je veux les débuts, j’étudie Shevchenko et Higuain. Les buts, les Alpini, les conseils de Théo, je vous dis tout »| .

la Milan Primavera ce fut certainement l’une des notes les plus positives de cette saison pour les fans de Rossoneri. Formation formée par Federico Giunti a atteint la cible bien à l’avance promotion et retour au Championnat Primavera 1 avant même que l’urgence du coronavirus n’ait arrêté le tournoi et rapidement racheté la saison désastreuse 2018/19 s’est terminée par la relégation sur le terrain.

Pour nous parler de cette renaissance, et surtout pour tracer son propre chemin de croissance, il a parlé aux microphones de Calciomercato.com l’un des protagonistes les plus attendus, l’attaquant Riccardo Tonin. classe 2001, un personnage positif sur et en dehors du terrain pendant deux ans au printemps, a été l’un des architectes de l’une des plus importantes réussites du secteur jeunesse Rossoneri ces dernières années: la victoire en 2016 du championnat des moins de 16 ans d’Allievi.

Commençons par une question simple: qu’est-ce que cela signifie pour vous de porter la chemise AC Milan?

“Le port du maillot de l’AC Milan est une émotion indescriptible. C’est un honneur, mais aussi un fardeau car c’est un maillot lourd et glorieux que chaque match que nous devons essayer d’honorer. Je pense que pour un garçon de 19 ans, il est impossible de transmettre ce que je ressens chaque fois que je le porte. Probablement au fil des ans, je pourrai mieux métaboliser l’émotion (rires ed.) “.

C’est la deuxième année du printemps pour vous et l’année dernière n’a pas été une année positive qui a culminé en relégation. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné alors et qu’est-ce qui a changé cette année quand tout s’est bien passé?

“La réalité est que nous avons également toujours essayé de faire de notre mieux l’année dernière, même si nous avons souvent échoué. Lorsque nous disons que les résultats positifs aident à gagner, nous oublions souvent que les résultats négatifs aggravent souvent les choses. Nous étions un jeune groupe, avec de nombreux mineurs de 2001 et nous en avons certainement souffert aussi. L’expérience négative nous a sûrement fait grandir car nous devons aussi apprendre des défaites et cela nous a permis de faire le grand championnat que nous avons fait cette année. il est revenu ensemble et a trouvé la confiance et la solidité et en plus de la promotion dans la Coppa Italia Primavera, nous avons également battu les formations Primavera 1 en touchant l’accès aux demi-finales en tant qu’outsiders et nous avons également remporté un tournoi important comme Mamma Cairo qui nous tenait à cœur. “

Depuis votre plus jeune âge, vous avez toujours joué en tant qu’attaquant central, mais ces dernières années, vous avez beaucoup changé votre façon d’être sur le terrain, en jouant également en tant que deuxième attaquant et attaquant externe. Y a-t-il un rôle où vous vous voyez mieux pour l’avenir?

“Honnêtement, il est vrai que cette année, j’ai alterné beaucoup de ces deux rôles en fonction du module que l’entraîneur avait l’intention d’utiliser. Je dois dire que je n’ai pas de préférence particulière aussi parce que même quand je joue en tant qu’attaquant central, j’aime m’étendre pour essayer de trouver des espaces et chercher un à un, donc je peux bien m’adapter dans les deux rôles “.

Y a-t-il un objectif dont vous vous souvenez avec plus de bonheur que l’année dernière?

“C’était mon premier but cette année contre Venezia. Je me souviens en fait de tous les buts avec plaisir, mais cela m’a débloqué après une année difficile comme l’année dernière où j’ai eu du mal et peut-être que oui, c’était important” .

Comment est la relation avec l’entraîneur Federico Giunti? Et que vous demande-t-il sur et en dehors du terrain?

“Pour moi, trouver monsieur Giunti était fondamental. Il m’a immédiatement fait confiance et si l’année dernière, même pour l’âge, je jouais moins, cette année grâce à lui j’avais beaucoup plus d’espace et il a placé beaucoup Il m’a fait grandir en tant que footballeur, mais aussi en tant qu’homme parce qu’en plus d’être un entraîneur très bien préparé, il est aussi une personne agréable. terrain nous traite comme s’il entraînait une équipe d’adultes, donc cela nous laisse beaucoup de responsabilités. “

Avez-vous un modèle de footballeur qui vous inspire ou une idole d’enfance dont vous essayez de voler quelques secrets?

“Plus qu’une simple idole, je suis inspiré par de nombreux joueurs qui peuvent me ressembler pour être sur le terrain et j’essaie d’apprendre quelque chose de chacun d’eux. Je pense à des footballeurs comme Gonzalo Higuain et dernièrement, je regarde aussi beaucoup Duvan Zapata. J’aime le passé des joueurs comme Shevchenko et Weah. J’essaie de regarder de nombreux joueurs et pas un seul et peut-être même des joueurs différents pour pouvoir m’améliorer davantage “

Y a-t-il des joueurs de la première équipe qui vous donnent des conseils?

“Dans les semaines où j’ai pu m’entraîner avec la première équipe, j’ai eu de la chance car j’ai rencontré un groupe très serviable et tout le monde m’a vraiment aidé en me donnant des conseils pour m’aider à grandir. Si je dois nommer des noms, ici j’ai peut-être un peu plus noué avec Castillejo et Theo Hernandez, mais ce sont tous des gens fantastiques qui m’ont beaucoup aidé. ”

Vous êtes dans les Rossoneri depuis 5 ans maintenant. Pour en revenir, comment est venue l’opportunité de porter la chemise Rossoneri? Y avait-il d’autres clubs intéressés?

“L’appel de Milan est intervenu après un match joué avec mon ex-équipe celle de Trissino qui est celle du pays voisin du mien. Il y avait des observateurs qui m’ont informé en fin de match que Milan me voulait. Je suis honnête, Je pensais que c’était une blague. Puis la semaine suivante, je suis allé à Milan avec ma famille pour rencontrer les managers de l’époque, Bianchessi et Galli et nous avons immédiatement donné notre mot à Milan. Ensuite, il y avait des intérêts d’autres équipes, mais nous n’avons pas changé idée “.

D’où vient votre exultation? Et pourquoi vous appellent-ils “l’Alpine de Brogliano”?

“L’exultation vient des origines de ma famille qui est encore une famille alpine aujourd’hui. Je suis de Brogliano et mon père et mon grand-père font partie du groupe alpin de ma ville. Un peu pour honorer et rendre hommage à ce monde qui Je vis depuis mon enfance, un monde fait de bénévolat et d’aide, fait en silence sans rien demander en retour. Je pense qu’il était juste que quelqu’un leur rende hommage “.

Vous avez quitté la maison jeune, à quel point la famille a-t-elle été importante ces dernières années?

“Ma famille a été fondamentale. Je leur dois tout, même si je ne les remercierai jamais assez. Nous sommes trois frères et une sœur et tous les 4 pratiquons des sports depuis que nous sommes enfants. Mes parents n’ont jamais manqué un de nos jeux ou un tendre. Avoir le soutien constant des parents, toujours présents, était important. J’ai peut-être fait des sacrifices importants, mais ils ont sûrement fait trois fois pour nous et donc je leur dois vraiment tout “.

Avez-vous toujours eu une passion pour le football?

“Oui, toujours et uniquement du football. Mon père avait l’habitude de jouer dans l’équipe de mon pays et depuis que j’ai 5 ans, j’ai commencé à jouer au football et je n’ai jamais arrêté. Mon premier manager? C’était mon grand-père (rires). ».

En parlant de traditions, y a-t-il un plat que vous préférez peut-être que vous passerez à votre famille?

“Le plat que j’aime le plus est définitivement la polenta et l’osei”.

Je sais qu’il y a un de vos partenaires, Mionic (milieu de terrain né en 2001), à qui vous enseignez le dialecte vénitien et maintenant il le parle mieux que vous …

“Oui, c’est très vrai (rires). Plus que toute autre chose, puisque nous avons eu beaucoup de liens avec lui depuis son arrivée. Soncin fait également partie de l’équipe (gardien de but, 2001). Il est également vénitien et nous ne parlons pratiquement qu’en Mionic étant toujours avec nous et étant une personne très intelligente, il a tout de suite appris. Il connaît mieux le vénitien que le croate “.

Quel garçon est Riccardo Tonin hors du terrain?

“J’aime suivre d’autres sports comme le tennis et le basket-ball. Je joue sur la Playstation comme tous les garçons, mais mon truc préféré est d’être avec des amis à la maison et des coéquipiers. Je préfère sortir tous les soirs pour fêter discothèque, peut-être une victoire, que de ne pas rester à la maison pour jouer. “

Quel est votre rêve dans le tiroir pour l’avenir?

“Je pense que comme avec tous mes coéquipiers, le rêve est de faire mes débuts en équipe première et avec le maillot de l’AC Milan et ce serait une grande satisfaction. Puis, gagner peut-être quelques trophées serait encore plus important.”