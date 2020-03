Tony Cascarino affirme qu’un homme de 20 millions de livres sterling est devenu «meilleur» depuis son départ de Tottenham – HITC

Kieran Trippier a quitté Tottenham Hotspur l’été dernier et prospère désormais en Espagne.

Tony Cascarino pense que Kieran Trippier est devenu un «meilleur» défenseur depuis qu’il a quitté Tottenham Hotspur, comme il l’a déclaré à GameDay Breakfast sur talkSPORT (14/03/20 à 8:25 am).

Trippier a quitté Tottenham l’été dernier lorsque l’équipe espagnole, l’Atletico Madrid, a payé 20 millions de livres sterling pour ses services [BBC Sport], dans ce qui était peut-être une décision surprenante.

Mais celui-ci est apparemment payant, comme il l’a prouvé lors de la victoire 3-2 de l’Atletico en match retour contre Liverpool en milieu de semaine, qui a fait sortir les champions actuels d’Europe.

Cascarino pensait que la performance de Trippier à Anfield était un signe de la façon dont il avait changé depuis qu’il avait quitté le nord de Londres, car il pensait que c’était l’une des performances de la semaine.

Sur la performance de la semaine: “Je pensais que Kieran Trippier pour l’Atletico jouait contre Mane, qui était une vraie poignée”, a déclaré Cascarino à talkSPORT.

«Je pensais que sa performance caractérisait son départ à l’étranger et qu’on lui demandait de jouer un rôle différent de celui qu’il jouait pour les Spurs parce qu’il était beaucoup plus un arrière offensif. Il s’est assis dans un dos quatre et l’a fait avec brio.

«Je sais qu’il s’est fait décoller tard dans le match [because of a knock] mais Trippier a eu un très bon match. Il serait hors concours. Il est parti à l’étranger. Vous partez et vous apprenez. Je pense qu’il semblait qu’il était devenu un meilleur défenseur. »

Vue HITC

Lorsque vous travaillez sous la direction d’un Diego Simeone, une chose est sûre, il changera votre personnage et vous rendra beaucoup plus fort défensivement. Cet aspect défensif du jeu de Trippier en était un sur lequel il était interrogé, à la fois chez les Spurs et en jouant pour l’Angleterre.

Mais sa capacité à aller de l’avant, en particulier être capable de fouetter dans une croix de haute qualité, était peut-être, et est toujours, son attribut exceptionnel.

Ses performances pour l’Atletico seront de bon augure pour Gareth Southgate. Dans sa récente équipe d’Angleterre, Trippier était en avance sur le florissant Trent Alexander-Arnold. Et même s’il a peut-être devancé son adversaire, la concurrence dans ce domaine est très forte.

Dans d’autres nouvelles, le rapport note comment Arteta a pris une décision passionnante avant la fermeture du terrain d’entraînement d’Arsenal