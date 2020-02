TOP NEWS 13h – Derby della Madonnina eve, mot à Conte et Pioli

© photo par Alberto Lingria / PhotoViews

TOP NOUVELLES

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: ci-dessous l’actualité la plus importante d’aujourd’hui.

LIVE TMW – Sassuolo, à 13h30 la conférence de presse De Zerbi – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Milan, Pioli: “Dans le derby, nous devons avoir le visage plein d’Ibra” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Cagliari, Maran: “Nous ne devons pas avoir le bras” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – SPAL, Simple: “Nous n’avons jamais abandonné. Maintenant, nous trouvons l’unité” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Brescia, Lopez: “Assez de mots. Le classement? Je ne compte pas” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Naples, Gattuso: “Il semble qu’il en ait pour Meret, ce n’est pas comme ça” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Abidal: “Messi? J’espère que ça restera. Mais certains renouvellements sont toujours complexes” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Spinelli: “Gênes, je ne reviens pas. Mais je peux aider Preziosi à vendre” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Lazio-Lulic, à toute vitesse jusqu’en 2021. Le renouvellement se fait pratiquement – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Projet de renouvellement de la Juventus et de Dybala: objectif à atteindre avant l’été – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Lazio, Nacho Fernandez est une cible: Zidane lui a donné la bienvenue – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Lecce, Liverani: “A Naples défi presque impossible, Saponara ok” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Milan, également Gazidis sous contrôle. La position évaluée en fin de saison – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Rome, pas de repos: l’équipe déjà sur le terrain à Trigoria – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Parme, Gervinho toujours en rose. Mais face à face est prêt – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Rome, Kolarov attrapé. Il répond: “Rien ne s’est passé” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Vers le Derby de Milan, Conte parle bientôt – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!