TOP NEWS 17h – Venez à la Casa Milan. L’Inter et la Roma toujours en contact

TMW – Milan, les contacts se poursuivent pour Under: Maldini aime le turc

Naples, Gattuso confirme Ospina. Meret n'est toujours pas bien

Milan et Arsenal très intéressés par Kessie mais pas pour 25 millions

Reina: "A Milan parce que Donnarumma a dû partir. Maintenant je retourne jouer"

Inter, sans Spinazzola, revient en pole position Young: l'Anglais est proche

TMW – Milan, réunion au bureau avec l'agent Paraja. On parle d'Alderete

Inter, Lautaro Martinez: "Des rumeurs sur le Barça? Calme, heureux et à l'aise ici"

TMW – Inter, réunion en cours avec l'agent de Valentino Lazaro

Bourse Politano-Spinazzola, Inter et Rome négocient des obligations de rachat

TMW – Sassuolo, 20 millions sont nécessaires pour Duncan. Fiorentina conseillée

TMW – Samp, Tonelli s'approche: Napoli attend le retour de Koulibaly

EXCLUSIVITÉ TMW – Ag. Laxalt: "Il veut rester au Bull, il ne bouge pas pendant 5 mois"

SPAL, Vagnati: "Jankovic doit aller jouer pour retrouver son estime de soi"

TMW – Gênes, Omeonga ne va pas à Cosenza. Retour à l'option Hibernian

TMW – Rome, la volonté de Politano quel que soit l'échange: la situation

Naples, pour les intérêts de Ghoulam de Chine et de France

TMW – Rome, Ibanez libère Cetin et Juan Jesus

LIVE TMW – SPAL, le réalisateur Vagnati: "Bonifazi et Iago Falque? Nous essayons"

LIVE TMW – Fiorentina, Pradè: "Cutrone l'avenir violet de l'équipe nationale"