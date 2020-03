TOP NEWS 24 heures – COVID-19, premier cas dans les Bundes. L’Udinese se retrouve également en quarantaine

Les voix des protagonistes, les indiscrétions et bien plus encore sur TMW: en dessous de l’actualité la plus importante d’aujourd’hui.

Communiqué de presse de la FIFA: "Les matches de l'équipe nationale entre mars et avril seront reportés, aucune restriction pour les clubs"

Fiorentina, Vlahovic positif pour Coronavirus: "Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je marquerai aussi!"

OFFICIEL – Allemagne-Italie même à huis clos, le match amical de Nuremberg annulé

"L'Udinese en isolement jusqu'au 22 mars". La note du club après la positivité de Vlahovic

Lega Serie A, le PDG De Siervo: "Quand allons-nous recommencer à jouer? Quand les médecins diront-ils"

Sampdoria, Coronavirus positif Thorsby: "Merci pour toutes vos pensées!"

Urgence coronavirus, premier cas en Bundesliga: c'est Luca Kilian de Paderborn

Spadafora: "Si la Serie A s'était arrêtée plus tôt, elle n'aurait pas d'équipes en quarantaine"

Rome, insulte à Juan Jésus: "Le Coronavirus est venu à vous". Il répond: "Vous avez un demi-cerveau"

Lazio, ds Tare: "L'entraînement suspendu pour une autre semaine. Il y a de la peur"

Urgence contre le coronavirus, l'UEFA étudie les champions et la Ligue Europa en un seul match

LIVE TMW – Coronavirus Emergency – Arrêt en Ligue des Champions. Vlahovic positif, 5 autres cas à Samp

TOP NEWS 13.00 – Arrêt Champions et Europa League. Le Premier au volant

TOP NEWS 17h – Coronavirus, même les Bundes disent stop. Le Giro d'Italia a été reporté

TOP NEWS 20 heures – Serie A, cinq autres joueurs positifs au Coronavirus. Fiorentina impliquée