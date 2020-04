TOP NEWS 24 heures – réunion de l’UEFA, les hypothèses à l’étude. Conte: “Arrêtez la formation”

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: ci-dessous l’actualité la plus importante d’aujourd’hui.

LIVE TMW – Urgence coronavirus, Gravina: “Hypothèse 20 mai”. Conte: “Arrêtez la formation” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

FOCUS TMW – Jouer ou arrêter? Voici l’emplacement des 20 clubs de Serie A – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Conte: “Arrêtez l’entraînement jusqu’au 13 avril. Les promenades parent-enfant ne sont pas autorisées” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Champions, les deux saisons pourraient se chevaucher. Nouveau championnat 15 jours après la finale – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Milan, Ibrahimovic: “Futur? Voyons voir, quelque chose de nouveau se produit chaque jour” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Réunion de l’UEFA, – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Fiorentina, Antognoni: “Chiesa-Castrovilli? Commisso veut une équipe compétitive” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Juventus, Pjanic: “Turin me manque, ici il n’y a que le tennis. Et je bat tout le monde” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Urgence de coronavirus. Comptage intégral: “La deuxième phase sera la coexistence avec le virus” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Sassuolo, Carnevali: “Notre ligne est de terminer le championnat” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Réunion de l’UEFA, El Mundo: la saison 2020-2021 peut commencer en octobre – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Urgence de coronavirus. Conte: “Confinement jusqu’en mai? Bientôt pour en parler” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Sacchi: “Rangnick? Un bon entraîneur, ses équipes jouent bien au football” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Réunion de l’UEFA, The Independent: finale des champions possible sans fans – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

EXCLUSIVITÉ TMW – Faccini: “Rome, il est important de planifier l’avenir maintenant. Nous avons besoin d’un conseil solide” – Lisez les nouvelles: CLIQUEZ ICI!