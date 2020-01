Torino 0 – 7 Atalanta

Il Atalanta consolidé une grande victoire après avoir battu 0-7 à Torino pendant le match joué dans le Stadio Olimpico Grande Torino ce samedi. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Torino face au duel voulant surmonter son score de ligue après avoir perdu le dernier match contre Sassuolo par un score de 2-1. Côté visiteurs, le Atalanta perdu par un résultat de 1-2 dans le duel précédent contre SPAL. Avec cette défaite, Torino il est resté en neuvième position après la fin du duel, tandis que le Atalanta C’est le quatrième.

25/01/2020

La première moitié de la confrontation a commencé positivement Atalanta, qui a pris les devants avec un but de Josip Ilicic à la 17e minute, puis il a remarqué l’équipe de Bergamasco, augmentant le loyer d’un peu Robin Gosens à la 29e minute, il était 0-2. Encore une fois, l’équipe visiteuse a marqué grâce au succès du but de la pénalité maximale de Duván Zapata peu avant la fin, spécifiquement en 45. Après cela, la première période s’est terminée avec un résultat de 0-3.

La deuxième partie du match a commencé de façon insupportable pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un nouveau but de Josip Ilicic à la 53e minute, il a ajouté le Atalanta, augmentant l’avantage grâce à la même quantité de Josip Ilicic, qui a ainsi réalisé un triplé à la 54e minute, après quoi il a marqué le set de Bergamasco, augmentant les distances d’un but de Luis Muriel à la minute 86 qui a fait le 0-6. Encore une fois, l’équipe visiteuse a marqué avec un nouveau but de Luis Muriel, qui a ainsi réalisé un doublé avant le coup de sifflet final, en 88, mettant ainsi fin à la rencontre avec un score final de 0-7.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Torino ils ont sauté du banc Vincenzo Millico, Lyanco et Simone Edera remplacer Diego Laxalt, Alex Berenguer et Simone Verdi, tandis que les changements du groupe de visiteurs Mario Pasalic, Ruslan Malinovskiy et Luis Muriel, qui a sauté sur le terrain pour Marten De Roon, Josip Ilicic et Robin Gosens.

Pendant les 90 minutes de la réunion, six cartes au total ont été montrées. Il Torino a dû faire face à la sanction de Armando Izzo et Salvatore Sirigu avec carton jaune et l’expulsion de Armando Izzo (2 jaunes) et Sasa Lukic avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Marten De Roon et Hans Hateboer.

Avec ces trois points, le Atalanta Il s’est classé quatrième avec 38 points, en position d’accès à la Ligue des champions, à la fin de la partie, tandis que l’équipe dirigée par Walter Mazzarri Il était en neuvième place avec 27 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le US Leccetandis que le Atalanta jouera contre lui Gênes.

Fiche techniqueTurin:Pierluigi Gollini, Berat Djimsiti, José Luis Palomino, Rafael Toloi, Hans Hateboer, Remo Freuler, Marten De Roon, Robin Gosens, Papu Gómez, Josip Ilicic et Duván ZapataAtalanta:Salvatore Sirigu, Armando Izzo, Koffi Djidji, Nicolas N`Koulou, Lorenzo De Silvestri, Sasa Lukic, Soualiho Meite, Diego Laxalt, Simone Verdi, Álex Berenguer et Andrea BelottiStade:Stadio Olimpico Grande TorinoButs:Josip Ilicic (0-1, min.17), Robin Gosens (0-2, min.29), Duván Zapata (0-3, min.45), Josip Ilicic (0-4, min.53), Josip Ilicic (0-5, min. 54), Luis Muriel (0-6, min. 86) et Luis Muriel (0-7, min. 88)